Справа Шабуніна: навіщо на Харківщину приїхали слідчі ДБР, повідомили в ЦПК
Вранці 13 серпня слідчі Державного бюро розслідувань прибули на Харківщину, де служить голова правління ЦПК Віталій Шабунін, щоб вручити йому оновлену підозру. Про це повідомили у Центрі протидії корупції.
«Деталі поки що невідомі. Чекаємо на прибуття адвокатів для вручення оновленої підозри. Поки зрозуміло, що ДБР не змінює раніше кваліфіковані злочини і не додає нових статей. Змінюють опис обставин вчинення «злочину». Ці дії є черговим підтвердженням, що наміри та методи влади не змінились. В дусі раннього ФСБ опричники Зеленського намагаються закрити рота всім, хто має сміливість критикувати дії влади», – пишуть у ЦПК.
Там також повідомили: анонсованої підозри щодо автомобіля так і не було, й вимагають від ДБР або офіційних вибачень, або звільнення відповідальних через «профнепридатність».
Нагадаємо, що 11 липня ДБР повідомило про підозру в ухиленні від військової служби та шахрайстві громадському активісту та керівнику ГО «Центр протидії корупції» Віталію Шабуніну. За даними слідства, він мобілізувався у 2022 році, але упродовж тривалого часу не з’являвся до місця служби. Також, вважають правоохоронці, активіст під виглядом “відряджень” перебував у цивільних установах, що не належать до складу СОУ.
16 липня обшук слідчі ДБР проводили у квартирі в Харкові, котра належить матері Героя України, загиблого пілота Андрія Пільщикова («Джуса»). Це робили, бо там тимчасово проживав голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін.
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Справа Шабуніна: навіщо на Харківщину приїхали слідчі ДБР, повідомили в ЦПК»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 13 Серпня 2025 в 12:06;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 13 серпня слідчі Державного бюро розслідувань прибули на Харківщину, де служить голова правління ЦПК Віталій Шабунін".