Справа Шабуніна: навіщо на Харківщину приїхали слідчі ДБР, повідомили в ЦПК

Вранці 13 серпня слідчі Державного бюро розслідувань прибули на Харківщину, де служить голова правління ЦПК Віталій Шабунін, щоб вручити йому оновлену підозру. Про це повідомили у Центрі протидії корупції.

«Деталі поки що невідомі. Чекаємо на прибуття адвокатів для вручення оновленої підозри. Поки зрозуміло, що ДБР не змінює раніше кваліфіковані злочини і не додає нових статей. Змінюють опис обставин вчинення «злочину». Ці дії є черговим підтвердженням, що наміри та методи влади не змінились. В дусі раннього ФСБ опричники Зеленського намагаються закрити рота всім, хто має сміливість критикувати дії влади», – пишуть у ЦПК.

Там також повідомили: анонсованої підозри щодо автомобіля так і не було, й вимагають від ДБР або офіційних вибачень, або звільнення відповідальних через «профнепридатність».

Нагадаємо, що 11 липня ДБР повідомило про підозру в ухиленні від військової служби та шахрайстві громадському активісту та керівнику ГО «Центр протидії корупції» Віталію Шабуніну. За даними слідства, він мобілізувався у 2022 році, але упродовж тривалого часу не з’являвся до місця служби. Також, вважають правоохоронці, активіст під виглядом “відряджень” перебував у цивільних установах, що не належать до складу СОУ.

16 липня обшук слідчі ДБР проводили у квартирі в Харкові, котра належить матері Героя України, загиблого пілота Андрія Пільщикова («Джуса»). Це робили, бо там тимчасово проживав голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін.