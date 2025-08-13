Live
  • Ср 13.08.2025
  • Харьков  +18°С
  • USD 41.43
  • EUR 48.08

РФ ударила по Подлиману из артиллерии: горел дом и лес – подробности от ГСЧС

Происшествия 08:00   13.08.2025
Николь Костенко-Лагутина
РФ ударила по Подлиману из артиллерии: горел дом и лес – подробности от ГСЧС

Подробности результатов ударов по Подлиману Изюмского района, сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Всего за сутки на Харьковщине было 20 пожаров. Горело в Изюмском и Купянском районах.

«Днем враг ударил по селу Подлиман Изюмского района реактивной артиллерией. Один из снарядов попал в частный двухэтажный дом на двух хозяев, вызвав пожар площадью 125 м кв. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. К ликвидации последствий вражеского террора привлекались 11 спасателей, три единицы пожарно-спасательной техники, медицинский расчет ГСЧС и офицер-спасатель громады», – уточнили в ГСЧС.

Также в результате обстрелов пожары начались в лесном массиве около Подлимана. Общая площадь возгорания – более 23 гектаров.

«Ночью в с. Новониколаевка Купянского района в результате обстрела БпЛА горела крыша неэксплуатируемого складского здания на площади 15 м. кв. Обошлось без жертв и пострадавших», – пишут спасатели.

Читайте также: Сразу на двух направлениях на Харьковщине продвинулись войска РФ – данные ISW

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Новости Харькова — главное 13 августа: как прошла ночь
Новости Харькова — главное 13 августа: как прошла ночь
13.08.2025, 08:05
Чрезвычайно важное решение: Терехов объяснил, зачем в Харькове созывали сессию
Чрезвычайно важное решение: Терехов объяснил, зачем в Харькове созывали сессию
12.08.2025, 19:50
Строительство фортификаций на Харьковщине: подрядчик вернет деньги — почему
Строительство фортификаций на Харьковщине: подрядчик вернет деньги — почему
12.08.2025, 13:40
Новости Харькова — главное 12 августа: фейки РФ о Хартии и Чугуеве, памятники
Новости Харькова — главное 12 августа: фейки РФ о Хартии и Чугуеве, памятники
12.08.2025, 21:58
Сразу на двух направлениях на Харьковщине продвинулись войска РФ – данные ISW
Сразу на двух направлениях на Харьковщине продвинулись войска РФ – данные ISW
13.08.2025, 07:36
За сутки враг атаковал 11 раз на Харьковщине – где ВСУ отбивали атаки врага
За сутки враг атаковал 11 раз на Харьковщине – где ВСУ отбивали атаки врага
13.08.2025, 08:25

Новости по теме:

10:45
Неожиданная находка на Харьковщине: что обнаружили аграрии (фото)
08:51
Харьковщину массированно атаковали БпЛА — ГСЧС о последствиях (фото)
10:05
Что горело на Салтовке ночью, показали в ГСЧС (фото, видео)
08:08
В Харькове двое людей пострадали из-за ночного удара по Салтовке – ГСЧС
08:07
ГСЧС: ночью россияне ударила по базе отдыха на Чугуевщине, начался пожар

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «РФ ударила по Подлиману из артиллерии: горел дом и лес – подробности от ГСЧС»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 13 августа 2025 в 08:00;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Подробности результатов ударов по Подлиману Изюмского района, сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.".