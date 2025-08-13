РФ ударила по Подлиману из артиллерии: горел дом и лес – подробности от ГСЧС
Подробности результатов ударов по Подлиману Изюмского района, сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Всего за сутки на Харьковщине было 20 пожаров. Горело в Изюмском и Купянском районах.
«Днем враг ударил по селу Подлиман Изюмского района реактивной артиллерией. Один из снарядов попал в частный двухэтажный дом на двух хозяев, вызвав пожар площадью 125 м кв. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. К ликвидации последствий вражеского террора привлекались 11 спасателей, три единицы пожарно-спасательной техники, медицинский расчет ГСЧС и офицер-спасатель громады», – уточнили в ГСЧС.
Также в результате обстрелов пожары начались в лесном массиве около Подлимана. Общая площадь возгорания – более 23 гектаров.
«Ночью в с. Новониколаевка Купянского района в результате обстрела БпЛА горела крыша неэксплуатируемого складского здания на площади 15 м. кв. Обошлось без жертв и пострадавших», – пишут спасатели.
