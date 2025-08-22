Ситуационный центр создадут в метро Харькова: в бюджет внесли изменения

Депутаты Харьковского горсовета внесли изменения в бюджет города на 2025 год. Решение приняли во время сессии 22 августа, сообщает пресс-служба мэрии.

«Город получил дополнительную дотацию на осуществление полномочий органов местного самоуправления в сумме 204,9 млн грн, субвенцию на финансирование инклюзивно-ресурсных центров и частных школ — 29,7 млн грн, субвенцию на обеспечение питанием учеников учреждений общего среднего образования — 8,7 млн грн, на нужды — 1,3 млн грн», — объяснили в горсовете.

За счет перераспределения ранее утвержденных бюджетных назначений были увеличены расходы на:

🔹 выполнение долговых обязательств за приобретенные троллейбусы (инвестиционный проект «Обновление троллейбусного парка Харькова») — на 37,6 млн грн;

🔹 создание ситуационного центра в метрополитене — 1,7 млн грн.