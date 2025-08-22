Ситуаційний центр створять в метро Харкова: у бюджет внесли зміни

Депутати Харківської міськради внесли зміни до бюджету міста на 2025 рік. Рішення ухвалили під час сесії 22 серпня, повідомляє пресслужба мерії.

«Місто отримало додаткову дотацію на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування в сумі 204,9 млн грн, субвенцію на фінансування інклюзивно-ресурсних центрів та приватних шкіл – 29,7 млн грн, субвенцію на забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти – 8,7 млн грн та субвенцію на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 1,3 млн грн», – пояснили у міськраді.

Тож, за рахунок перерозподілу раніше затверджених бюджетних призначень були збільшені видатки на:

🔹 виконання боргових зобов’язань за придбані тролейбуси (інвестиційний проєкт «Оновлення тролейбусного парку м. Харкова») – на 37,6 млн грн;

🔹 створення ситуаційного центру в метрополітені – 1,7 млн грн.