Live
  • Пт 22.08.2025
  • Харків  +28°С
  • USD 41.22
  • EUR 47.98

Ситуаційний центр створять в метро Харкова: у бюджет внесли зміни

Суспільство 12:37   22.08.2025
Вікторія Яковенко
Ситуаційний центр створять в метро Харкова: у бюджет внесли зміни Фото: Харківська міськрада

Депутати Харківської міськради внесли зміни до бюджету міста на 2025 рік. Рішення ухвалили під час сесії 22 серпня, повідомляє пресслужба мерії.

«Місто отримало додаткову дотацію на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування в сумі 204,9 млн грн, субвенцію на фінансування інклюзивно-ресурсних центрів та приватних шкіл – 29,7 млн грн, субвенцію на забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти – 8,7 млн грн та субвенцію на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 1,3 млн грн», – пояснили у міськраді.

Тож, за рахунок перерозподілу раніше затверджених бюджетних призначень були збільшені видатки на:

🔹 виконання боргових зобов’язань за придбані тролейбуси (інвестиційний проєкт «Оновлення тролейбусного парку м. Харкова») – на 37,6 млн грн;

🔹 створення ситуаційного центру в метрополітені – 1,7 млн грн.

Читайте також: Терехов збирає депутатів, щоб розглянути питання оборони Харкова

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Ситуаційний центр створять в метро Харкова: у бюджет внесли зміни
Ситуаційний центр створять в метро Харкова: у бюджет внесли зміни
22.08.2025, 12:37
60 заходів заплановано до Дня Харкова й Дня Незалежності – поліція готова
60 заходів заплановано до Дня Харкова й Дня Незалежності – поліція готова
22.08.2025, 12:09
«Готуватися треба не до миру, а до 500-700 ударів на добу» – Ярославський
«Готуватися треба не до миру, а до 500-700 ударів на добу» – Ярославський
22.08.2025, 11:46
Семеро вбитих військових РФ та 58 одиниць знищеної техніки – доба на півночі
Семеро вбитих військових РФ та 58 одиниць знищеної техніки – доба на півночі
22.08.2025, 11:50
Шість городян отримали звання “Почесний громадянин міста Харкова”: хто вони
Шість городян отримали звання “Почесний громадянин міста Харкова”: хто вони
22.08.2025, 11:25
Токар повідомив про дефіцит копів: не вистачає майже дві тисячі співробітників
Токар повідомив про дефіцит копів: не вистачає майже дві тисячі співробітників
22.08.2025, 10:55

Новини за темою:

20:28
Харків передасть гроші до бюджету області: навіщо
13:17
146 млн грн – на допомогу військовим: у бюджет Харкова внесли зміни
09:43
У Харкові потрібно вставити 106 тисяч вікон – мер (відео)
14:19
Харків отримав кредит від ЄБРР: на що підуть кошти, зміни у бюджеті
15:26
Додаткові 100 млн на закупівлю транспорту – зміни у бюджеті Харкова

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Ситуаційний центр створять в метро Харкова: у бюджет внесли зміни»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 22 Серпня 2025 в 12:37;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Депутати Харківської міськради внесли зміни до бюджету міста на 2025 рік. Рішення ухвалили під час сесії 22 серпня, повідомляє пресслужба мерії.".