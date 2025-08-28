Качество воды может ухудшиться на Харьковщине: почему, рассказали синоптики
С 28 августа по 1 сентября на Харьковщине ожидается постепенное повышение температуры и бездождевая погода. В связи с этим на реках суббассейна Северского Донца ожидается спад уровней воды, прогнозируют в Региональном центре по гидрометеорологии.
«Такие погодные условия также будут способствовать сохранению низких уровней воды на р. Северском Донце возле с. Протопоповка и приближению текущих уровней воды к минимальным многолетним величинам августа на р. Северском Донце возле г. Змиев (24 см) и с. Яремовка (14 см), и на р. Уды возле пгт Пересечное (18 см). Низкая водность (45 – 75% месячной нормы) рек суббассейна р. Северского Донца в течение августа может привести к осложнению общей водохозяйственной и экологической ситуации на водных объектах области в начале сентября, а это, в свою очередь, может привести к ухудшению качества воды и ограничению объемов разбавления загрязненных сбросных вод», — объяснили специалисты.
По их данным, медленный спад уровней воды на 3-12 см наблюдался с 20 по 27 августа.
«Дожди, прошедшие 23–24 августа, обусловили небольшой паводок на протяжении 24–26 августа на реках Уды и Лопань. Общие подъемы уровней воды составляли 0,1 — 0,3 м. По состоянию на 27 августа на малых реках области начался медленный спад уровней воды, за исключением реки Лопань в поселке Казачья Лопань, где продолжается медленный рост уровня воды», — сообщили синоптики.
Читайте также: Какой будет погода в сентябре в Харькове и области: прогноз синоптиков
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Качество воды может ухудшиться на Харьковщине: почему, рассказали синоптики»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 28 августа 2025 в 13:12;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 28 августа по 1 сентября на Харьковщине ожидается постепенное повышение температуры и бездождевая погода.".