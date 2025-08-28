Live
  • Чт 28.08.2025
  • Харьков  +24°С
  • USD 41.32
  • EUR 47.88

Качество воды может ухудшиться на Харьковщине: почему, рассказали синоптики

Общество 13:12   28.08.2025
Виктория Яковенко
Качество воды может ухудшиться на Харьковщине: почему, рассказали синоптики Иллюстративное фото

С 28 августа по 1 сентября на Харьковщине ожидается постепенное повышение температуры и бездождевая погода. В связи с этим на реках суббассейна Северского Донца ожидается спад уровней воды, прогнозируют в Региональном центре по гидрометеорологии.

«Такие погодные условия также будут способствовать сохранению низких уровней воды на р. Северском Донце возле с. Протопоповка и приближению текущих уровней воды к минимальным многолетним величинам августа на р. Северском Донце возле г. Змиев (24 см) и с. Яремовка (14 см), и на р. Уды возле пгт Пересечное (18 см). Низкая водность (45 – 75% месячной нормы) рек суббассейна р. Северского Донца в течение августа может привести к осложнению общей водохозяйственной и экологической ситуации на водных объектах области в начале сентября, а это, в свою очередь, может привести к ухудшению качества воды и ограничению объемов разбавления загрязненных сбросных вод», — объяснили специалисты.

По их данным, медленный спад уровней воды на 3-12 см наблюдался с 20 по 27 августа.

«Дожди, прошедшие 23–24 августа, обусловили небольшой паводок на протяжении 24–26 августа на реках Уды и Лопань. Общие подъемы уровней воды составляли 0,1 — 0,3 м. По состоянию на 27 августа на малых реках области начался медленный спад уровней воды, за исключением реки Лопань в поселке Казачья Лопань, где продолжается медленный рост уровня воды», — сообщили синоптики.

Читайте также: Какой будет погода в сентябре в Харькове и области: прогноз синоптиков

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Впереди — две новые станции: Терехов поздравил метро Харькова с юбилеем (фото)
Впереди — две новые станции: Терехов поздравил метро Харькова с юбилеем (фото)
26.08.2025, 14:51
Новости Харькова — главное 28 августа: массированный обстрел, разрушения
Новости Харькова — главное 28 августа: массированный обстрел, разрушения
28.08.2025, 13:40
Передовые подразделения россиян обходят Купянск на Харьковщине – Машовец
Передовые подразделения россиян обходят Купянск на Харьковщине – Машовец
26.08.2025, 19:11
56 населенных пунктов Харьковщины остались без газа: Синегубов назвал причину
56 населенных пунктов Харьковщины остались без газа: Синегубов назвал причину
28.08.2025, 13:36
Прицельным ударом РФ уничтожила Интерсити «Киев-Харьков»: изменения маршрутов
Прицельным ударом РФ уничтожила Интерсити «Киев-Харьков»: изменения маршрутов
28.08.2025, 09:50
Удается ли небольшим группам РФ прорваться в Купянск: комментарий Синегубова
Удается ли небольшим группам РФ прорваться в Купянск: комментарий Синегубова
28.08.2025, 14:03

Новости по теме:

16:13
Без воды останутся два района Харькова в среду: причина и адреса
12:34
Сколько бюветов с бесплатной водой еще планируют установить в Харькове
16:17
Как найти бюветы с водой: для харьковчан создали удобный сервис
15:23
Два района Харькова останутся без воды в среду: адреса
12:21
Засуха: на Харьковщине запретили полив огородов из водопровода без счетчиков

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Качество воды может ухудшиться на Харьковщине: почему, рассказали синоптики»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 28 августа 2025 в 13:12;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 28 августа по 1 сентября на Харьковщине ожидается постепенное повышение температуры и бездождевая погода.".