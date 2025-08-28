Качество воды может ухудшиться на Харьковщине: почему, рассказали синоптики

С 28 августа по 1 сентября на Харьковщине ожидается постепенное повышение температуры и бездождевая погода. В связи с этим на реках суббассейна Северского Донца ожидается спад уровней воды, прогнозируют в Региональном центре по гидрометеорологии.

«Такие погодные условия также будут способствовать сохранению низких уровней воды на р. Северском Донце возле с. Протопоповка и приближению текущих уровней воды к минимальным многолетним величинам августа на р. Северском Донце возле г. Змиев (24 см) и с. Яремовка (14 см), и на р. Уды возле пгт Пересечное (18 см). Низкая водность (45 – 75% месячной нормы) рек суббассейна р. Северского Донца в течение августа может привести к осложнению общей водохозяйственной и экологической ситуации на водных объектах области в начале сентября, а это, в свою очередь, может привести к ухудшению качества воды и ограничению объемов разбавления загрязненных сбросных вод», — объяснили специалисты.

По их данным, медленный спад уровней воды на 3-12 см наблюдался с 20 по 27 августа.

«Дожди, прошедшие 23–24 августа, обусловили небольшой паводок на протяжении 24–26 августа на реках Уды и Лопань. Общие подъемы уровней воды составляли 0,1 — 0,3 м. По состоянию на 27 августа на малых реках области начался медленный спад уровней воды, за исключением реки Лопань в поселке Казачья Лопань, где продолжается медленный рост уровня воды», — сообщили синоптики.