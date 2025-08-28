Якість води може погіршитись на Харківщині: чому, розповіли синоптики

З 28 серпня по 1 вересня на Харківщині очікується поступове підвищення температури та бездощова погода. У зв’язку з цим на річках суббасейну Сіверського Дінця очікується спад рівнів води, прогнозують у Регіональному центрі з гідрометеорології.

«Такі погодні умови також сприятимуть збереженню низьких рівнів води на р. Сіверському Дінці біля с. Протопопівка та наближенню поточних рівнів води до мінімальних багаторічних величин серпня на р. Сіверському Дінці біля м. Зміїв (24 см) та с. Яремівка (14 см), та на р. Уди біля с-ща Пересічне (18 см). Низька водність (45 – 75% місячної норми) річок суббасейну р.Сіверського Дінця протягом серпня може спричинити ускладнення загальної водогосподарської та екологічної ситуацій на водних об’єктах області на початку вересня, а це у свою чергу, може призвести до погіршення якості води та обмеження обсягів розбавлення забруднених скидних вод», – пояснили фахівці.

За їхніми даними, повільний спад рівнів води на 3-12 см спостерігався з 20 по 27 серпня.

«Дощі, які пройшли 23–24 серпня, обумовили невеликий, швидкоплинний паводок упродовж 24–26 серпня на річках Уди та Лопань. Загальні підйоми рівнів води над передпаводковими становили 0,1 – 0,3 м. Станом на 27 серпня на малих річках області розпочався повільний спад рівнів води, за винятком річки Лопань біля селища Козача Лопань, де триває повільний ріст рівня води», – повідомили синоптики.