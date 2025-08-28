Восстанавливать дома на Северной Салтовке помогает УВКБ ООН в Украине

Live
Общество 20:25   28.08.2025
Оксана Якушко
Представитель УВКБ ООН в Украине Каролина Линдхольм Биллинг 28 августа с прощальным визитом посетила Харьков и пообщалась с мэром Игорем Тереховым, сообщает горсовет. 

Стороны обсудили итоги реализованных проектов – безопасные пространства для внутренне перемещенных лиц, программы по гуманитарной поддержке и восстановлению жилых домов, поврежденных в результате вооруженной агрессии рф.

За каденцию Каролины Линдхольм Биллинг УВКБ ООН восстановили более 15 тыс. квартир и частных домов, в том числе в наиболее пострадавших районах города, таких как Северная Салтовка.

«Это было действительно плодотворное взаимодействие в очень сложные для Харькова годы. То, что вы делали, делаете и, я уверен, продолжите делать, позволяет людям оставаться в городе, чувствовать себя в безопасности, питать надежду. Особенно важна ваша роль в восстановлении жилищного фонда на Северной Салтовке. Именно УВКБ ООН при вашем лидерстве восстановило многие дома в этом районе – как многоквартирные, так и частные. Люди смогли вернуться в свои дома – и это лучшая оценка нашего сотрудничества. Пространство для ВПО «Свой», где сотни переселенцев ежемесячно получают административную, юридическую, психологическую и другую поддержку, — еще один пример эффективности вашей работы. Благодарю вас!» — отметил мэр.

Каролина Линдхольм Биллинг, подводя итоги четырехлетней работы в Украине, поделилась эмоциями от обратной связи с громадой Харькова. Она подчеркнула важность быть рядом с жителями города в самые сложные моменты.

«Для меня очень эмоционально и в то же время сложно покидать Украину после почти четырех лет работы. Я не могла завершить свою миссию, не посетив Харьков. Это действительно было очень тяжелое время. Однако для меня было важно видеть, как люди отвечают на эти вызовы: восстанавливают страну, продолжают жить и творить, несмотря на войну. Это вдохновляет меня и свидетельствует о том, что люди в Харькове хотят и способны продолжать жить. Вместе мы организовывали встречи с министрами, послами, конгрессменами – они видели ваш город, и это повлияло на их видение, их дальнейшую работу. Люди в Харькове должны восстановиться после войны. Я очень надеюсь вернуться и продолжить работу. Мне очень хочется вернуться в Харьков», — подчеркнула Каролина Линдхольм Биллинг.

