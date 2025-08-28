Live
  • Чт 28.08.2025
  • Харків  +19°С
  • USD 41.32
  • EUR 47.88

Відновлювати будинки на Північній Салтівці допомагає УВКБ ООН в Україні

Суспільство 20:25   28.08.2025
Оксана Якушко
Відновлювати будинки на Північній Салтівці допомагає УВКБ ООН в Україні

Представник УВКБ ООН в Україні Кароліна Ліндхольм Біллінг 28 серпня із прощальним візитом відвідала Харків та поспілкувалася з мером Ігорем Тереховим, повідомляє міськрада. 

Сторони обговорили підсумки реалізованих проєктів – безпечні простори для внутрішньо переміщених осіб, програми з гуманітарної підтримки та відбудови пошкоджених внаслідок збройної агресії рф житлових будинків.

За каденцію Кароліни Ліндхольм Біллінг УВКБ ООН відновили понад 15 тис. квартир і приватних будинків, зокрема в найбільш постраждалих районах міста, як-от Північна Салтівка.

«Це була дійсно плідна взаємодія у надзвичайно складні для Харкова роки. Те, що ви робили, робите і, я впевнений, продовжите робити, дозволяє людям залишатися в місті, почуватися в безпеці, мати надію. Особливо важлива ваша роль у відновленні житлового фонду на Північній Салтівці. Саме УВКБ ООН за вашого лідерства відновило багато будинків у цьому районі – як багатоквартирних, так і приватних. Люди змогли повернутись у свої домівки – і це найкраща оцінка нашої співпраці. Простір для ВПО «Свій», де сотні переселенців щомісяця отримують адміністративну, юридичну, психологічну та іншу підтримку, – ще один приклад ефективності вашої роботи. Щиро дякую вам!» – зазначив мер.

Кароліна Ліндхольм Біллінг, підбиваючи підсумки чотирирічної роботи в Україні, поділилася емоціями від зворотного зв’язку з громадою Харкова. Вона підкреслила важливість бути поруч з мешканцями міста в найскладніші моменти.

«Для мене надзвичайно емоційно й водночас складно залишати Україну після майже чотирьох років роботи. Я не могла завершити свою місію, не відвідавши Харків. Це справді були дуже важкі часи. Проте для мене було важливо бачити, як люди відповідають на ці виклики: відновлюють країну, продовжують жити й творити, попри війну. Це надихає мене і свідчить, що люди в Харкові хочуть і здатні продовжувати жити. Разом ми організовували зустрічі з міністрами, послами, конгресменами – вони бачили ваше місто, і це вплинуло на їхнє бачення, їхню подальшу роботу. Люди в Харкові мають відновитися після війни. Я дуже сподіваюся повернутися й продовжити цю роботу. Мені дуже хочеться повернутися до Харкова», – підкреслила Кароліна Ліндхольм Біллінг.

Читайте також: Яка середня зарплата у вчителя в Харкові, повідомили в міськраді

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Заради робочих місць – Харків підписав меморандум з міжнародною організацією
Заради робочих місць – Харків підписав меморандум з міжнародною організацією
28.08.2025, 21:10
День буде спекотним. Прогноз погоди на 29 серпня у Харкові й області
День буде спекотним. Прогноз погоди на 29 серпня у Харкові й області
28.08.2025, 20:44
“Математика має бути” – проректор ХНУ про ідею внести зміни до НМТ 📹
“Математика має бути” – проректор ХНУ про ідею внести зміни до НМТ 📹
28.08.2025, 20:41
Відновлювати будинки на Північній Салтівці допомагає УВКБ ООН в Україні
Відновлювати будинки на Північній Салтівці допомагає УВКБ ООН в Україні
28.08.2025, 20:25
Яка середня зарплата у вчителя в Харкові, повідомили в міськраді
Яка середня зарплата у вчителя в Харкові, повідомили в міськраді
28.08.2025, 11:50
Щоб обігріти Харківську область, задіють резервні рішення – Синєгубов
Щоб обігріти Харківську область, задіють резервні рішення – Синєгубов
28.08.2025, 19:37

Новини за темою:

20:25
Відновлювати будинки на Північній Салтівці допомагає УВКБ ООН в Україні
12:09
Терехов: скільки може коштувати будівництво підземного дитсадка в Харкові
14:51
Попереду – дві нові станції: Терехов привітав метро Харкова з ювілеєм (фото)
20:47
До 50-річчя метрополітену у Харкові представили унікальну марку
17:38
День Харкова під землею: концерт і нагородження «почесних» (фото, відео)

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Відновлювати будинки на Північній Салтівці допомагає УВКБ ООН в Україні»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 28 Серпня 2025 в 20:25;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Представник УВКБ ООН в Україні Кароліна Ліндхольм Біллінг 28 серпня із прощальним візитом відвідала Харків та поспілкувалася з мером Ігорем Тереховим, повідомляє міськрада. ".