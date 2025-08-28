Відновлювати будинки на Північній Салтівці допомагає УВКБ ООН в Україні

Представник УВКБ ООН в Україні Кароліна Ліндхольм Біллінг 28 серпня із прощальним візитом відвідала Харків та поспілкувалася з мером Ігорем Тереховим, повідомляє міськрада.

Сторони обговорили підсумки реалізованих проєктів – безпечні простори для внутрішньо переміщених осіб, програми з гуманітарної підтримки та відбудови пошкоджених внаслідок збройної агресії рф житлових будинків.

За каденцію Кароліни Ліндхольм Біллінг УВКБ ООН відновили понад 15 тис. квартир і приватних будинків, зокрема в найбільш постраждалих районах міста, як-от Північна Салтівка.

«Це була дійсно плідна взаємодія у надзвичайно складні для Харкова роки. Те, що ви робили, робите і, я впевнений, продовжите робити, дозволяє людям залишатися в місті, почуватися в безпеці, мати надію. Особливо важлива ваша роль у відновленні житлового фонду на Північній Салтівці. Саме УВКБ ООН за вашого лідерства відновило багато будинків у цьому районі – як багатоквартирних, так і приватних. Люди змогли повернутись у свої домівки – і це найкраща оцінка нашої співпраці. Простір для ВПО «Свій», де сотні переселенців щомісяця отримують адміністративну, юридичну, психологічну та іншу підтримку, – ще один приклад ефективності вашої роботи. Щиро дякую вам!» – зазначив мер.

Кароліна Ліндхольм Біллінг, підбиваючи підсумки чотирирічної роботи в Україні, поділилася емоціями від зворотного зв’язку з громадою Харкова. Вона підкреслила важливість бути поруч з мешканцями міста в найскладніші моменти.

«Для мене надзвичайно емоційно й водночас складно залишати Україну після майже чотирьох років роботи. Я не могла завершити свою місію, не відвідавши Харків. Це справді були дуже важкі часи. Проте для мене було важливо бачити, як люди відповідають на ці виклики: відновлюють країну, продовжують жити й творити, попри війну. Це надихає мене і свідчить, що люди в Харкові хочуть і здатні продовжувати жити. Разом ми організовували зустрічі з міністрами, послами, конгресменами – вони бачили ваше місто, і це вплинуло на їхнє бачення, їхню подальшу роботу. Люди в Харкові мають відновитися після війни. Я дуже сподіваюся повернутися й продовжити цю роботу. Мені дуже хочеться повернутися до Харкова», – підкреслила Кароліна Ліндхольм Біллінг.