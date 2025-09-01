Где атаковал враг на Харьковщине 1 сентября: данные Генштаба на 16:00

О ситуации на фронте в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Южно-Слобожанском направлении украинские воины остановили три атаки оккупантов в районах населенных пунктов Глубокое и Волчанск.

На Купянском направлении россияне шесть раз совершали штурмовые действия в районах населенных пунктов Купянск, Петропавловка и Степовая Новоселовка. Идет один бой.

Всего с начала суток по всем направлениям произошло 63 боя, информирует Генштаб. Наиболее активный враг на Покровском направлении – с начала суток захватчики атаковали 25 раз. Украинские защитники уже остановили 22 штурма.