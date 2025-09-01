Live
  • Пн 01.09.2025
  • Харків  +32°С
  • USD 41.32
  • EUR 48.2

Де атакував ворог на Харківщині 1 вересня: дані Генштабу на 16:00

Фронт 16:46   01.09.2025
Вікторія Яковенко
Де атакував ворог на Харківщині 1 вересня: дані Генштабу на 16:00 Фото: Генштаб ЗСУ

Про ситуацію на фронті в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Південно–Слобожанському напрямку українські воїни зупинили три атаки окупантів у районах населених пунктів Глибоке та Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку росіяни шість разів здійснювали штурмові дії у районах населених пунктів Куп’янськ, Петропавлівка та Степова Новоселівка. Триває один бій.

Загалом від початку доби на всіх напрямках відбулося 63 бої, інформує Генштаб. Найбільш активний ворог на Покровському напрямку – з початку доби загарбники атакували 25 разів. Українські захисники вже зупинили 22 штурми.

Читайте також: Пів сотні БпЛА атакували Харківщину впродовж тижня: статистика Синєгубова

Автор: Вікторія Яковенко
Масштабна пожежа сталася під Харковом через російський обстріл
01.09.2025, 17:14
Де атакував ворог на Харківщині 1 вересня: дані Генштабу на 16:00
01.09.2025, 16:46
Новини Харкова — головне 1 вересня: відкрили нові підземні школи
01.09.2025, 16:53
Пів сотні БпЛА атакували Харківщину впродовж тижня: статистика Синєгубова
01.09.2025, 16:11
1 вересня в Харкові: відкрили три нові підземні школи – Терехов (фото)
01.09.2025, 15:15
Харків’яни просять Терехова встановити світлофори зі штучним інтелектом
01.09.2025, 14:17

