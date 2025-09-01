Де атакував ворог на Харківщині 1 вересня: дані Генштабу на 16:00
Фото: Генштаб ЗСУ
Про ситуацію на фронті в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.
На Південно–Слобожанському напрямку українські воїни зупинили три атаки окупантів у районах населених пунктів Глибоке та Вовчанськ.
На Куп’янському напрямку росіяни шість разів здійснювали штурмові дії у районах населених пунктів Куп’янськ, Петропавлівка та Степова Новоселівка. Триває один бій.
Загалом від початку доби на всіх напрямках відбулося 63 бої, інформує Генштаб. Найбільш активний ворог на Покровському напрямку – з початку доби загарбники атакували 25 разів. Українські захисники вже зупинили 22 штурми.
Читайте також: Пів сотні БпЛА атакували Харківщину впродовж тижня: статистика Синєгубова
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Фронт, Харків; Теги: війна, Генштаб ЗСУ, зведення, фронт, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Де атакував ворог на Харківщині 1 вересня: дані Генштабу на 16:00»; з категорії Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 1 Вересня 2025 в 16:46;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про ситуацію на фронті в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.".