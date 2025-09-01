Де атакував ворог на Харківщині 1 вересня: дані Генштабу на 16:00

Про ситуацію на фронті в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Південно–Слобожанському напрямку українські воїни зупинили три атаки окупантів у районах населених пунктів Глибоке та Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку росіяни шість разів здійснювали штурмові дії у районах населених пунктів Куп’янськ, Петропавлівка та Степова Новоселівка. Триває один бій.

Загалом від початку доби на всіх напрямках відбулося 63 бої, інформує Генштаб. Найбільш активний ворог на Покровському напрямку – з початку доби загарбники атакували 25 разів. Українські захисники вже зупинили 22 штурми.