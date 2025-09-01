«Пакет школьника»: кто имеет право на выплату в 5 тыс. грн, объяснили в ХОВА

В 2025/2026 учебном году в первый класс в Харьковской области идут более 12 тысяч детей. Их родители могут получить 5 тысяч гривен по государственной программе «Пакет школьника». Подать заявку можно до 15 ноября включительно.

По состоянию на 29 августа более 5100 детей на Харьковщине уже получили денежную помощь, родителям поступило более 24 миллионов гривен, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Наша цель — обеспечить условия, чтобы родители первоклассников в начале учебного года получили соответствующую государственную поддержку, а дети имели все необходимое для уверенного и комфортного старта школьного обучения», — прокомментировал Синегубов.

<br />

Чтобы получить выплату, родители могут подать заявку онлайн через приложение «Дія» или офлайн в сервисном центре Пенсионного фонда Украины. После верификации помощь поступает на банковскую карту или «Дія.Картку».

«Узнали о программе из школьных групп. Сложностей не было — через «Дію» все понятно и доступно. Средства зачислили через 9 дней после подачи заявки. В нашем классе большинство родителей уже получили выплаты», — рассказывает мать первоклассника КУ «Подворский лицей» Солоницевского поссовета Анна Красномовец.

Деньги можно потратить на школьные принадлежности, детскую одежду и обувь. Оплата осуществляется безналичным расчетом в магазинах и онлайн.

Бизнес также может присоединиться к программе, предлагая свои товары и услуги для первоклассников — участие открыто для всех торговых точек, соответствующих условиям госпрограммы.