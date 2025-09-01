«Пакет школяра»: хто має право на виплату в 5 тис. грн, пояснили в ХОВА
У 2025/2026 навчальному році у перший клас у Харківській області йдуть понад 12 тисяч дітей. Їхні батьки можуть отримати 5 тисяч гривень за державною програмою «Пакет школяра». Подати заявку можна до 15 листопада включно.
Станом на 29 серпня понад 5100 дітей на Харківщині вже отримали грошову допомогу, батькам надійшло більше ніж 24 мільйони гривень, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.
«Наша мета — забезпечити умови, щоб батьки першокласників на початку навчального року отримали відповідну державну підтримку, а діти мали все необхідне для впевненого та комфортного старту шкільного навчання», — прокоментував Синєгубов.
Щоб отримати виплату, батьки можуть подати заявку онлайн через застосунок “Дія” або офлайн у сервісному центрі Пенсійного фонду України. Після верифікації допомога надходить на банківську картку або Дія.Картку.
«Дізналися про програму зі шкільних груп. Складнощів не було — через “Дію” все зрозуміло і доступно. Кошти зарахували через 9 днів після подачі заявки. У нашому класі більшість батьків уже отримали виплати», – розповідає мати першокласника КЗ «Подвірський ліцей» Солоницівської селищної ради Ганна Красномовець.
Кошти можна витратити на шкільне приладдя, дитячий одяг та взуття. Оплата здійснюється безготівково у магазинах та онлайн.
Бізнес також може долучитися до програми, пропонуючи свої товари та послуги для першокласників — участь відкрита для всіх торгових точок, що відповідають умовам держпрограми.
