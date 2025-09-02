Live
  • Вт 02.09.2025
  • Харьков  +20°С
  • USD 41.37
  • EUR 48.47

Пять пожаров в лесах на Изюмщине пытаются потушить спасатели – данные ГСЧС

Происшествия 07:53   02.09.2025
Николь Костенко-Лагутина
Пять пожаров в лесах на Изюмщине пытаются потушить спасатели – данные ГСЧС

О том, как прошли сутки на Харьковщине, рассказали в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

По информации спасателей, в результате обстрелов в регионе начались четыре пожара в Изюмском, Купянском и Харьковском районах.

«Вблизи с. Глинское Изюмского района горела сухая трава на площади 80 гектаров и на территории Песчанского лесничества – хвойная подстилка на площади 1,5 гектара. Еще один пожар произошел в пос. Слатино Харьковского района, где горела сухая трава на площади 300 квадратов», – пишут в ГСЧС.

А в селе Оскол Изюмского района после ударов БпЛА загорелись три дома. Из-под завалов одного из них пожарные вытащили женщину 1960 года рождения.

«В с. Боровское Купянского района горели два частных дома и хозяйственная постройка на площади 400 метров квадратных. В общей сложности ликвидированы девять пожаров в природных экосистемах на общей площади более восьми гектаров», – отметили в ГСЧС.

Еще пять пожаров в лесах Изюмского района до сих пор пытаются потушить, добавили в спасатели.

Читайте также: Еще одно штормовое предупреждение: погода в Харькове и области на 2 сентября

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Опасная погода надвигается на Харьков и область
Опасная погода надвигается на Харьков и область
01.09.2025, 13:23
Новости Харькова — главное 2 сентября: ситуация на Купянщине
Новости Харькова — главное 2 сентября: ситуация на Купянщине
02.09.2025, 08:18
Сегодня 2 сентября: какой праздник и день в истории
Сегодня 2 сентября: какой праздник и день в истории
02.09.2025, 06:00
Снес остановку с женщиной под Харьковом: близкие погибшей требуют отвода судьи
Снес остановку с женщиной под Харьковом: близкие погибшей требуют отвода судьи
01.09.2025, 18:12
Ситуация в Мировом: россияне вновь заявляют о продвижении – правда ли это
Ситуация в Мировом: россияне вновь заявляют о продвижении – правда ли это
02.09.2025, 07:18
Генштаб: враг активизировался на Купянщине, за сутки – 14 боев
Генштаб: враг активизировался на Купянщине, за сутки – 14 боев
02.09.2025, 08:14

Новости по теме:

07:30
Горело предприятие в Харькове, пылают леса на Изюмщине – подробности от ГСЧС
20:27
Дети застряли в вентиляционной шахте: в Харькове ГСЧС спасала пленников 📹
07:54
Горят леса на Харьковщине: в Изюмском районе тушат три пожара
08:17
В Харькове из огня спасли мужчину – детали происшествия от ГСЧС
07:50
Пожар в лесу на Харьковщине пытаются потушить вторые сутки – ГСЧС

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Пять пожаров в лесах на Изюмщине пытаются потушить спасатели – данные ГСЧС»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 2 сентября 2025 в 07:53;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, как прошли сутки на Харьковщине, рассказали в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.".