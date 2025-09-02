Пять пожаров в лесах на Изюмщине пытаются потушить спасатели – данные ГСЧС
О том, как прошли сутки на Харьковщине, рассказали в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
По информации спасателей, в результате обстрелов в регионе начались четыре пожара в Изюмском, Купянском и Харьковском районах.
«Вблизи с. Глинское Изюмского района горела сухая трава на площади 80 гектаров и на территории Песчанского лесничества – хвойная подстилка на площади 1,5 гектара. Еще один пожар произошел в пос. Слатино Харьковского района, где горела сухая трава на площади 300 квадратов», – пишут в ГСЧС.
А в селе Оскол Изюмского района после ударов БпЛА загорелись три дома. Из-под завалов одного из них пожарные вытащили женщину 1960 года рождения.
«В с. Боровское Купянского района горели два частных дома и хозяйственная постройка на площади 400 метров квадратных. В общей сложности ликвидированы девять пожаров в природных экосистемах на общей площади более восьми гектаров», – отметили в ГСЧС.
Еще пять пожаров в лесах Изюмского района до сих пор пытаются потушить, добавили в спасатели.
