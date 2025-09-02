Live
П’ять пожеж у лісах на Ізюмщині намагаються загасити рятувальники – дані ДСНС

Події 07:53   02.09.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Про те, як минула доба на Харківщині, розповіли у ГУ ДСНС України у Харківській області.

За інформацією рятувальників, внаслідок обстрілів у регіоні почалися чотири пожежі в Ізюмському, Куп’янському та Харківському районах.

“Поблизу с. Глинське Ізюмського району горіла суха трава на площі 80 гектарів та на території Піщанського лісництва – хвойна підстилка на площі 1,5 гектара. Ще одна пожежа сталася у селищі Слатине Харківського району, де горіла суха трава на площі 300 квадратів”, – пишуть рятувальники.

А в селі Оскіл Ізюмського району після ударів БпЛА спалахнули три будинки. З-під завалів одного з них пожежники витягли жінку 1960 року народження.

У селі Борівське Куп’янського району горіли два приватних будинки та господарча споруда на площі 400 метрів квадратних. Загалом ліквідовано девʼять пожеж у природних екосистемах на загальній площі понад вісім гектарів“, – зазначили у ДСНС.

Ще п’ять пожеж у лісах Ізюмського району досі намагаються загасити, додали рятувальники.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
