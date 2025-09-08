В громаде под Харьковом собирали ветеранов и их семьи: что им рассказывали
Встреча с ветеранами состоялась в Безлюдовской громаде в рамках акции «Забота рядом».
В мероприятии также приняли участие члены семей защитников, представители органов местного самоуправления, управления по делам ветеранов ХОВА, ветеранского пространства «Плечом к плечу», социальных служб, а также специалисты по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц, сообщает пресс-служба областной военной администрации.
«Рабочие встречи с участниками боевых действий позволяют четко определить приоритетные направления для совершенствования и расширения комплексной программы поддержки защитников и защитниц Украины и членов их семей в Харьковской области», — пояснила заместитель начальника ХОВА Вита Ковальская.
По состоянию на 1 августа в Единый государственный реестр ветеранов войны были внесены данные о 336 жителях Безлюдовской громады, в том числе: 293 участниках боевых действий, четырех людях с инвалидностью вследствие войны, 39 членах семей погибших или умерших защитников и защитниц Украины.
Специалисты предоставили информацию о социальной защите, медицинском обслуживании, в частности по программе «Доступные лекарства», возможностях для прохождения реабилитации, получения психологической поддержки, профессионального обучения, начала и развития собственного дела с помощью грантовых программ, компенсационных механизмах для работодателей и других инструментах, способствующих трудоустройству.
Участники встречи получили индивидуальные консультации и оформили необходимые обращения. Кроме того, всем ветеранам и членам их семей оказали гуманитарную помощь.
Категории: Общество, Харьков; Теги: ветераны, новости Харькова, хова;
