У громаді під Харковом збирали ветеранів та їхні родини: що їм розповідали

Зустріч із ветеранами відбулася у Безлюдівській громаді у межах акції «Турбота поряд».

У заході також взяли участь члени сімей захисників, представники органів місцевого самоврядування, управління у справах ветеранів ХОВА, ветеранського простору «Пліч-о-пліч», соціальних служб, а також фахівці з супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб, повідомляє пресслужба обласної військової адміністрації.

«Робочі зустрічі з учасниками бойових дій дають змогу чітко визначити пріоритетні напрямки для вдосконалення й розширення комплексної програми підтримки захисників і захисниць України та членів їхніх сімей в Харківській області», — пояснила заступниця начальника ХОВА Віта Ковальська.

Станом на 1 серпня до Єдиного державного реєстру ветеранів війни було внесено дані про 336 мешканців Безлюдівської громади, у тому числі: 293 учасників бойових дій, чотирьох людей з інвалідністю внаслідок війни, 39 членів сімей загиблих або померлих захисників та захисниць України.

Фахівці надали інформацію про соціальний захист, медичне обслуговування, зокрема за програмою «Доступні ліки», можливості для проходження реабілітації, отримання психологічної підтримки, професійного навчання, початку та розвитку власної справи за допомогою грантових програм, компенсаційні механізми для роботодавців та інші інструменти, що сприяють працевлаштуванню.

Учасники зустрічі отримали індивідуальні консультації та оформили необхідні звернення. Крім того, всім ветеранам та членам їхніх сімей надали гуманітарну допомогу.

