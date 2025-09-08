Live
  • Пн 08.09.2025
  • Харків  +20°С
  • USD 41.22
  • EUR 48.16

У громаді під Харковом збирали ветеранів та їхні родини: що їм розповідали

Суспільство 21:30   08.09.2025
Олена Нагорна
У громаді під Харковом збирали ветеранів та їхні родини: що їм розповідали Фото: ХОВА

Зустріч із ветеранами відбулася у Безлюдівській громаді у межах акції «Турбота поряд».

У заході також взяли участь члени сімей захисників, представники органів місцевого самоврядування, управління у справах ветеранів ХОВА, ветеранського простору «Пліч-о-пліч», соціальних служб, а також фахівці з супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб, повідомляє пресслужба обласної військової адміністрації.

«Робочі зустрічі з учасниками бойових дій дають змогу чітко визначити пріоритетні напрямки для вдосконалення й розширення комплексної програми підтримки захисників і захисниць України та членів їхніх сімей в Харківській області», — пояснила заступниця начальника ХОВА Віта Ковальська.

Станом на 1 серпня до Єдиного державного реєстру ветеранів війни було внесено дані про 336 мешканців Безлюдівської громади, у тому числі: 293 учасників бойових дій, чотирьох людей з інвалідністю внаслідок війни, 39 членів сімей загиблих або померлих захисників та захисниць України.

Фахівці надали інформацію про соціальний захист, медичне обслуговування, зокрема за програмою «Доступні ліки», можливості для проходження реабілітації, отримання психологічної підтримки, професійного навчання, початку та розвитку власної справи за допомогою грантових програм, компенсаційні механізми для роботодавців та інші інструменти, що сприяють працевлаштуванню.

Учасники зустрічі отримали індивідуальні консультації та оформили необхідні звернення. Крім того, всім ветеранам та членам їхніх сімей надали гуманітарну допомогу.

Читайте також: На Харківщині ветеранам допоможуть стартувати в ІТ

Автор: Олена Нагорна
Популярно
У громаді під Харковом збирали ветеранів та їхні родини: що їм розповідали
У громаді під Харковом збирали ветеранів та їхні родини: що їм розповідали
08.09.2025, 21:30
Двоє дітей у важкому стані внаслідок вибуху гранати на Харківщині
Двоє дітей у важкому стані внаслідок вибуху гранати на Харківщині
08.09.2025, 21:05
Новий планетарій скоро відкриють у Харкові та готують «небачений» телескоп 📹
Новий планетарій скоро відкриють у Харкові та готують «небачений» телескоп 📹
08.09.2025, 20:44
Тепло, але з дощами: прогноз погоди в Харкові та області на 9 вересня
Тепло, але з дощами: прогноз погоди в Харкові та області на 9 вересня
08.09.2025, 20:06
Перевірив документи і залякав: 15-річну харків’янку зґвалтували на кладовищі
Перевірив документи і залякав: 15-річну харків’янку зґвалтували на кладовищі
08.09.2025, 18:44
Новини Харкова — головне за 8 вересня: зґвалтування дівчинки, поранені діти
Новини Харкова — головне за 8 вересня: зґвалтування дівчинки, поранені діти
08.09.2025, 21:35

Новини за темою:

21:40
Бізнес-курси для ветеранів: найкращий учасник отримає 30 тисяч доларів
20:28
Харків передасть гроші до бюджету області: навіщо
20:43
У громаді під Харковом збирали ветеранів та їхні сім’ї: навіщо
13:54
На Харківщині ветеранам допоможуть стартувати в ІТ
16:00
Соціальні послуги для ветеранів: зустріч провели в Ізюмському районі

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «У громаді під Харковом збирали ветеранів та їхні родини: що їм розповідали»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 8 Вересня 2025 в 21:30;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Зустріч із ветеранами відбулася у Безлюдівській громаді у межах акції «Турбота поряд».".