КАБы, дроны и ракета: чем били россияне по Харьковщине на прошлой неделе

Общество 13:39   15.09.2025
Виктория Яковенко
КАБы, дроны и ракета: чем били россияне по Харьковщине на прошлой неделе Фото: Олег Синегубов

По меньшей мере 53 населенных пункта Харьковщины обстреляла армия РФ на прошлой неделе, информирует глава ХОВА Олег Синегубов.

В результате вражеских ударов пострадали 33 человека, один – погиб.

«Кроме того, в результате взрыва неизвестного предмета один человек погиб, трое пострадали, среди раненых – 11-летний и 12-летний парни», — сообщил Синегубов.

По его данным, в течение недели враг выпустил на регион: одну ракету, 24 КАБа и 89 дронов – 57 БпЛА типа «Герань-2», 10 «Молний», 19 FPV-дронов, тип еще трех БпЛА устанавливается.

В Купянском районе из-за обстрелов пострадали один многоквартирный и 25 частных домов, помещение лицея и дошкольного учебного заведения, два предприятия, три складских помещения, пять авто, пять комбайнов, два трактора, «скорая», 12 хозяйственных сооружений, два гаража и электросети.

В Изюмском районе: два многоквартирных и 17 частных домов, школа, складская и хозяйственная постройки, два здания на территории фермы, легковой и грузовой авто, горелая лесная подстилка на площади 3 га.

В Харьковском районе: 21 частный дом, электросети, железнодорожная инфраструктура, здания детского лагеря, гараж, автомобиль, горелая трава на площади 2000 кв. м.

обстрел Харьковщины за неделю
Фото: Олег Синегубов

Напомним, на прошлой неделе в Харькове не зафиксировали ни одного обстрела. Мэр города Игорь Терехов подчеркнул, что это никак не означает, что стало безопасно: война продолжается, враг – циничный и безжалостный, угроза с неба никуда не исчезла. Он призвал харьковчан не терять бдительности.

Автор: Виктория Яковенко
