КАБы, дроны и ракета: чем били россияне по Харьковщине на прошлой неделе
По меньшей мере 53 населенных пункта Харьковщины обстреляла армия РФ на прошлой неделе, информирует глава ХОВА Олег Синегубов.
В результате вражеских ударов пострадали 33 человека, один – погиб.
«Кроме того, в результате взрыва неизвестного предмета один человек погиб, трое пострадали, среди раненых – 11-летний и 12-летний парни», — сообщил Синегубов.
По его данным, в течение недели враг выпустил на регион: одну ракету, 24 КАБа и 89 дронов – 57 БпЛА типа «Герань-2», 10 «Молний», 19 FPV-дронов, тип еще трех БпЛА устанавливается.
В Купянском районе из-за обстрелов пострадали один многоквартирный и 25 частных домов, помещение лицея и дошкольного учебного заведения, два предприятия, три складских помещения, пять авто, пять комбайнов, два трактора, «скорая», 12 хозяйственных сооружений, два гаража и электросети.
В Изюмском районе: два многоквартирных и 17 частных домов, школа, складская и хозяйственная постройки, два здания на территории фермы, легковой и грузовой авто, горелая лесная подстилка на площади 3 га.
В Харьковском районе: 21 частный дом, электросети, железнодорожная инфраструктура, здания детского лагеря, гараж, автомобиль, горелая трава на площади 2000 кв. м.
Напомним, на прошлой неделе в Харькове не зафиксировали ни одного обстрела. Мэр города Игорь Терехов подчеркнул, что это никак не означает, что стало безопасно: война продолжается, враг – циничный и безжалостный, угроза с неба никуда не исчезла. Он призвал харьковчан не терять бдительности.
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: дрони, дроны, КАБ, обстрел, Олег Синегубов, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «КАБы, дроны и ракета: чем били россияне по Харьковщине на прошлой неделе»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 15 сентября 2025 в 13:39;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По меньшей мере 53 населенных пункта Харьковщины обстреляла армия РФ на прошлой неделе, информирует глава ХОВА Олег Синегубов.".