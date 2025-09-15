КАБи, дрони та ракета: чим били росіяни по Харківщині минулого тижня
Щонайменше 53 населені пункти Харківщини обстріляла армія РФ впродовж минулого тижня, інформує голова ХОВА Олег Синєгубов.
Внаслідок ворожих ударів постраждали 33 людини, одна – загинула.
«Крім того, внаслідок вибуху невідомого предмету одна людина загинула, троє постраждали, серед поранених – 11-річний і 12-річний хлопці», – повідомив Синєгубов.
За його даними, впродовж тижня ворог випустив на регіон: одну ракету, 24 КАБи та 89 дронів – 57 БпЛА типу «Герань-2», 10 «Молний», 19 FPV-дронів, тип ще трьох БпЛА встановлюється.
У Куп’янському районі через обстріли постраждали один багатоквартирний та 25 приватних будинків, приміщення ліцею і дошкільного навчального закладу, два підприємства, три складські приміщення, п’ять авто, п’ять комбайнів, два трактори, «швидка», 12 господарчих споруд, два гаражі та електромережі.
В Ізюмському районі: два багатоквартирні і 17 приватних будинків, школа, складська і господарча споруди, дві будівлі на території ферми, легковий і вантажний авто, горіла лісова підстилка на площі 3 га.
У Харківському районі: 21 приватний будинок, електромережі, залізнична інфраструктура, будівлі дитячого табору, гараж, автомобіль, також горіла трава на площі 2000 кв. м.
Нагадаємо, минулого тижня у Харкові не зафіксували жодного обстрілу. Мер міста Ігор Терехов підкреслив, що це ніяк не означає, що стало безпечно: війна триває, ворог – цинічний і безжальний, загроза з неба нікуди не зникла. Він закликав харків’ян не втрачати пильності.
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: дрони, КАБ, обстріл, Олег Синегубов, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «КАБи, дрони та ракета: чим били росіяни по Харківщині минулого тижня»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 15 Вересня 2025 в 13:39;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Щонайменше 53 населені пункти Харківщини обстріляла армія РФ впродовж минулого тижня, інформує голова ХОВА Олег Синєгубов.".