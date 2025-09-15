КАБи, дрони та ракета: чим били росіяни по Харківщині минулого тижня

Щонайменше 53 населені пункти Харківщини обстріляла армія РФ впродовж минулого тижня, інформує голова ХОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок ворожих ударів постраждали 33 людини, одна – загинула.

«Крім того, внаслідок вибуху невідомого предмету одна людина загинула, троє постраждали, серед поранених – 11-річний і 12-річний хлопці», – повідомив Синєгубов.

За його даними, впродовж тижня ворог випустив на регіон: одну ракету, 24 КАБи та 89 дронів – 57 БпЛА типу «Герань-2», 10 «Молний», 19 FPV-дронів, тип ще трьох БпЛА встановлюється.

У Куп’янському районі через обстріли постраждали один багатоквартирний та 25 приватних будинків, приміщення ліцею і дошкільного навчального закладу, два підприємства, три складські приміщення, п’ять авто, п’ять комбайнів, два трактори, «швидка», 12 господарчих споруд, два гаражі та електромережі.

В Ізюмському районі: два багатоквартирні і 17 приватних будинків, школа, складська і господарча споруди, дві будівлі на території ферми, легковий і вантажний авто, горіла лісова підстилка на площі 3 га.

У Харківському районі: 21 приватний будинок, електромережі, залізнична інфраструктура, будівлі дитячого табору, гараж, автомобіль, також горіла трава на площі 2000 кв. м.

Нагадаємо, минулого тижня у Харкові не зафіксували жодного обстрілу. Мер міста Ігор Терехов підкреслив, що це ніяк не означає, що стало безпечно: війна триває, ворог – цинічний і безжальний, загроза з неба нікуди не зникла. Він закликав харків’ян не втрачати пильності.