Три КАБа и пять БпЛА выпустили россияне – чем еще били, рассказал Синегубов
Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил: в результате обстрелов на Харьковщине погиб мужчина, еще пятеро людей получили ранения.
«В г. Купянск погиб 62-летний мужчина; в пос. Боровой пострадали 71-летний, 40-летний и 48-летний мужчины; в с. Березовка Шевченковской громады пострадали 63-летний мужчина и 64-летняя женщина. Также к медикам обратились 67-летний и 71-летний мужчины, которые получили ранения в г. Купянск 14 сентября», – передает Синегубов.
В течение суток по региону ударили:
▪️три КАБ;
▪️два БпЛА типу «Герань-2»;
▪️пять fpv-дронов;
▪️три БпЛА (тип устанавливается).
Из-за «прилетов» в Купянском районе поврежден частный дом, хозпостройки, электросети и авто.
«В Изюмском районе повреждены электросети, автомобиль, 4 автомобиля коммунального предприятия (сел. Боровая); в Богодуховском районе поврежден частный дом, хозяйственные сооружения, электросети (с. Тимофеевка)», – добавил начальник ХОВА.
- • Дата публикации материала: 16 сентября 2025 в 08:55;
