Три КАБа и пять БпЛА выпустили россияне – чем еще били, рассказал Синегубов

Происшествия 08:55   16.09.2025
Николь Костенко-Лагутина
Три КАБа и пять БпЛА выпустили россияне – чем еще били, рассказал Синегубов

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил: в результате обстрелов на Харьковщине погиб мужчина, еще пятеро людей получили ранения. 

«В г. Купянск погиб 62-летний мужчина; в пос. Боровой пострадали 71-летний, 40-летний и 48-летний мужчины; в с. Березовка Шевченковской громады пострадали 63-летний мужчина и 64-летняя женщина. Также к медикам обратились 67-летний и 71-летний мужчины, которые получили ранения в г. Купянск 14 сентября», – передает Синегубов.

В течение суток по региону ударили:

▪️три КАБ;

▪️два БпЛА типу «Герань-2»;

▪️пять fpv-дронов;

▪️три БпЛА (тип устанавливается).

Из-за «прилетов» в Купянском районе поврежден частный дом, хозпостройки, электросети и авто.

«В Изюмском районе повреждены электросети, автомобиль, 4 автомобиля коммунального предприятия (сел. Боровая); в Богодуховском районе поврежден частный дом, хозяйственные сооружения, электросети (с. Тимофеевка)», – добавил начальник ХОВА.

Читайте также: Генштаб: 20 раз пытался прорваться враг на севере от Харькова

Автор: Николь Костенко-Лагутина
