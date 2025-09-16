Live
Три КАБи та п’ять БпЛА випустили росіяни – чим ще били, розповів Синєгубов

Події 08:55   16.09.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив: внаслідок обстрілів на Харківщині загинув чоловік, ще п’ятеро людей отримали поранення. 

У м. Куп’янськ загинув 62-річний чоловік; у сел. Борова постраждали 71-річний, 40-річний і 48-річний чоловіки; у с. Березівка Шевченківської громади постраждали 63-річний чоловік і 64-річна жінка. Також до медиків звернулися 67-річний і 71-річний чоловіки, які зазнали поранень у м. Куп’янськ 14 вересня“, – повідомляє Синєгубов.

Протягом доби по регіону вдарили:

▪️три КАБ;

▪️два БпЛА типу «Герань-2»;

▪️п’ять fpv-дронів;

▪️три БпЛА (тип встановлюється).

Через “прильоти” у Куп’янському районі пошкоджений приватний будинок, господарські будівлі, електромережі та авто.

“В Ізюмському районі пошкоджено електромережі, автомобіль, чотири автомобілі комунального підприємства (сел. Борова); у Богодухівському районі пошкоджено приватний будинок, господарчі споруди, електромережі (с. Тимофіївка)“, – додав начальник ХОВА.

Читайте також: Генштаб: 20 разів намагався прорватися ворог на півночі від Харкова

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
