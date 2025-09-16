Три КАБи та п’ять БпЛА випустили росіяни – чим ще били, розповів Синєгубов
Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив: внаслідок обстрілів на Харківщині загинув чоловік, ще п’ятеро людей отримали поранення.
“У м. Куп’янськ загинув 62-річний чоловік; у сел. Борова постраждали 71-річний, 40-річний і 48-річний чоловіки; у с. Березівка Шевченківської громади постраждали 63-річний чоловік і 64-річна жінка. Також до медиків звернулися 67-річний і 71-річний чоловіки, які зазнали поранень у м. Куп’янськ 14 вересня“, – повідомляє Синєгубов.
Протягом доби по регіону вдарили:
▪️три КАБ;
▪️два БпЛА типу «Герань-2»;
▪️п’ять fpv-дронів;
▪️три БпЛА (тип встановлюється).
Через “прильоти” у Куп’янському районі пошкоджений приватний будинок, господарські будівлі, електромережі та авто.
“В Ізюмському районі пошкоджено електромережі, автомобіль, чотири автомобілі комунального підприємства (сел. Борова); у Богодухівському районі пошкоджено приватний будинок, господарчі споруди, електромережі (с. Тимофіївка)“, – додав начальник ХОВА.
Читайте також: Генштаб: 20 разів намагався прорватися ворог на півночі від Харкова
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Три КАБи та п’ять БпЛА випустили росіяни – чим ще били, розповів Синєгубов»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 16 Вересня 2025 в 08:55;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив : внаслідок обстрілів на Харківщині загинув чоловік, ще п’ятеро людей отримали поранення. ".