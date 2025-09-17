Правила перевода средств с карты на карту в 2025-м: контроль и налогообложение

В последнее время условия осуществления денежных переводов в Украине стали более жесткими, чем раньше. Государственные органы ужесточили финансовый мониторинг и контроль за транзакциями, а банки применяют новые ограничения. Такие меры направлены, прежде всего, на борьбу с отмыванием средств и уклонением от обязательных отчислений в бюджет. В этой статье мы расскажем о важных нюансах переводов с карты на карту, а также дадим несколько советов, которые помогут избежать лишних вопросов со стороны сотрудников налоговой.

Облагаемые и необлагаемые налогами переводы

Украинское законодательство предусматривает уплату налогов с любых поступлений на сумму свыше 2000 грн, которые считаются прибылью. Не подлежат налогообложению:

▪️подарок, в частности, моментальный перевод от ближайших родственников — родителей, детей, брата, сестры, бабушки, дедушки и внуков;

▪️соцвыплаты;

▪️инвестиционные доходы от ценных бумаг;

▪️прибыль от продажи подержанных вещей и собственноручно выращенной сельхозпродукции;

▪️возврат средств за товары;

▪️переводы между собственными счетами в одном или разных банках.

В других случаях физлица должны платить 18% НДФЛ + 5% военного сбора. Системные продажи могут указывать на занятие предпринимательской деятельностью. Если такой факт будет выявлен при отсутствии регистрации ФЛП, нарушителю придется заплатить штраф — от 17 000 до 34 000 грн.

Какими переводами могут заинтересоваться субъекты финмониторинга

Налоговая служба получает данные о переводах от:

▪️НБУ;

▪️небанковских поставщиков услуг, в частности, NovaPay.

Движение средств на счетах по закону является банковской тайной. Она раскрывается только в отдельных случаях, например, при выявлении большого количества P2P-платежей, обязательно — на основании решения суда по запросу контролирующих органов. Если вы продали подержанную вещь, саженцы из собственного сада или получили средства на карту от близких, по поводу проверок можно не беспокоиться.

Избежать недоразумений поможет указание назначения платежа, а также документирование операций (например, взятие и возврат долгов). Если вы систематически продаете вещи handmade или предоставляете услуги на постоянной основе, следует зарегистрировать ФЛП.

Как безопасно перевести средства на карту

Еще один аспект, на который следует обратить внимание при осуществлении P2P-переводов, — выбор надежного инструмента. Одно из самых удобных решений — использование универсальной платформы Portmone. Чтобы быстро перевести средства себе с одной карты на другую, а также родным, друзьям или коллегам, достаточно выполнить несколько простых действий:

▪️Выберите в каталоге услуг раздел «Денежные переводы» и функцию «С карты на карту».

▪️Укажите данные карты и реквизиты получателя. При использовании Google Pay или Apple Pay информация подтянется автоматически.

▪️Введите сумму транзакции, впишите свое имя и фамилию и нажмите «Перевести».

Зачисление обычно производится мгновенно. Кроме того, на Portmone доступны дополнительные возможности: перевод по номеру телефона и напоминание об ожидаемой оплате. Выбирайте быстрые и безопасные переводы с карты на карту, пользуясь функциями проверенной платежной платформы.