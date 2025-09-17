Правила переказу коштів з картки на картку у 2025-му: контроль й оподаткування

Останнім часом умови здійснення грошових переказів в Україні стали значно жорсткішими, ніж раніше. Державні органи посилили фінансовий моніторинг і контроль за картковими транзакціями, а банки застосовують нові обмеження. Такі заходи спрямовані насамперед на боротьбу з відмиванням коштів і ухиленням від сплати податків. У цій статті ми розповімо про важливі нюанси переказів з картки на картку, а також надамо кілька порад, що допоможуть уникнути зайвих питань з боку податківців.

Оподатковувані та неоподатковувані перекази

Українське законодавство передбачає сплату податків з будь-яких надходжень на суму понад 2000 грн, що вважаються прибутком. Не підлягають оподаткуванню:

▪️подарунок, зокрема моментальний переказ від найближчих родичів — батьків, дітей, брата, сестри, бабусі, дідуся та онуків;

▪️соцвиплати;

▪️інвестиційні доходи від цінних паперів;

▪️прибуток з продажу вживаних речей та вирощеної власноруч сільгосппродукції;

▪️повернення коштів за товари;

▪️перекази між власними рахунками в одному або різних банках.

В інших випадках фізособи мають сплачувати 18% ПДФО + 5% військового збору. Три та більше продажів мають ознаки системності та можуть вказувати на зайняття підприємницькою діяльністю. У разі виявлення такого факту за відсутності реєстрації ФОП штраф становить 17 000–34 000 грн.

Якими переказами можуть зацікавитися суб’єкти фінмоніторингу і податкова

ДПС отримує дані про перекази від:

▪️НБУ;

▪️небанківських надавачів послуг, зокрема NovaPay.

Рух коштів на рахунках за законом є банківською таємницею. Вона розкривається лише в окремих випадках, зокрема у разі виявлення великої кількості P2P-платежів, обов’язково — на підставі рішення суду за запитом відповідних органів. Тож, якщо ви продали вживану річ, надлишок саджанців з власного саду або отримали кошти на картку від близьких, з приводу перевірок можна не турбуватися.

Уникнути непорозумінь допоможе вказання призначення платежу, а також документування операцій (наприклад, взяття і повернення боргів). Якщо ви систематично продаєте речі handmade або надаєте певні послуги на постійній основі, варто зареєструвати ФОП.

Як безпечно переказати кошти на картку

