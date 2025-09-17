Синегубов: шестеро людей ранены, враг бил по Харькову и области
Утром 17 сентября начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал о результатах российских атак на Харьковщине.
Так, по его данным, в Харьковской области ранены шестеро человек.
«В Харькове пострадали 89-летний мужчина и женщины 51, 52, 54 лет; в г. Купянск пострадали 63-летний и 82-летний мужчины», – уточнил Синегубов.
В течение суток враг выпустил:
▪️два КАБ;
▪️четыре БпЛА типа «Герань-2»;
▪️четыре fpv-дрона;
▪️БпЛА (тип устанавливается).
В результате обстрелов в Харькове повреждены три здания и авто, в Харьковском районе под обстрелом оказался частный дом, а в Купянском – россияне обстреляли склады и хозпостройку.
«В Изюмском районе повреждено складское помещение, три единицы сельскохозяйственной техники, энергосети (г. Балаклея), частный дом, автомобиль (сел. Боровая); в Богодуховском районе поврежден частный дом (с. Лемещенное), четыре частных дома, амбулаторию, хозяйственное сооружение (с. Тимофеевка)», – добавил Синегубов.
