Синєгубов: шестеро людей поранені, ворог бив по Харкову та області

Події 08:33   17.09.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Синєгубов: шестеро людей поранені, ворог бив по Харкову та області

Вранці 17 вересня начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував про результати російських атак Харківщини.

Так, за його даними, у Харківській області поранені шестеро людей.

У м. Харків постраждали 89-річний чоловік та жінки 51, 52, 54 років; у м. Куп’янськ постраждали 63-річний і 82-річний чоловіки“, – уточнив Синєгубов.

Протягом доби ворог випустив:

▪️два КАБ;

▪️ чотири БпЛА типу «Герань-2»;

▪️чотири fpv-дрони;

▪️БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок обстрілів у Харкові пошкоджені три будівлі та авто, у Харківському районі під обстрілом опинився приватний будинок, а у Куп’янському – росіяни обстріляли склади та господарську споруду.

“В Ізюмському районі пошкоджено складське приміщення, 3 одиниці сільськогосподарської техніки, енергомережі (м. Балаклія), приватний будинок, автомобіль (сел. Борова); у Богодухівському районі пошкоджено приватний будинок (с. Леміщене), 4 приватні будинки, амбулаторію, господарчу споруду (с. Тимофіївка)“, – передає начальник ХОВА.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
