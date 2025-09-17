Синєгубов: шестеро людей поранені, ворог бив по Харкову та області
Вранці 17 вересня начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував про результати російських атак Харківщини.
Так, за його даними, у Харківській області поранені шестеро людей.
“У м. Харків постраждали 89-річний чоловік та жінки 51, 52, 54 років; у м. Куп’янськ постраждали 63-річний і 82-річний чоловіки“, – уточнив Синєгубов.
Протягом доби ворог випустив:
▪️два КАБ;
▪️ чотири БпЛА типу «Герань-2»;
▪️чотири fpv-дрони;
▪️БпЛА (тип встановлюється).
Внаслідок обстрілів у Харкові пошкоджені три будівлі та авто, у Харківському районі під обстрілом опинився приватний будинок, а у Куп’янському – росіяни обстріляли склади та господарську споруду.
“В Ізюмському районі пошкоджено складське приміщення, 3 одиниці сільськогосподарської техніки, енергомережі (м. Балаклія), приватний будинок, автомобіль (сел. Борова); у Богодухівському районі пошкоджено приватний будинок (с. Леміщене), 4 приватні будинки, амбулаторію, господарчу споруду (с. Тимофіївка)“, – передає начальник ХОВА.
