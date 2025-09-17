Три боя идут на Харьковщине: Генштаб ВСУ сообщил, где

С начала суток и по состоянию на 16:00 российские военные десять раз атаковали в Харьковской области, сообщает Генштаб ВСУ.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отразили четыре атаки противника вблизи населенных пунктов Волчанск, Отрадное и в сторону Григоровки и Обуховки. Еще два боя продолжаются.

На Купянском направлении российские военные четыре раза пытались прорвать оборону в районах населенных пунктов Боровская Андреевка, Богуславка и в направлении Купянска. Продолжается один бой.

Напомним, утром 17 сентября Генштаб ВСУ информировал, что в течение минувших суток в Харьковской области россияне атаковали 12 раз. На Южно-Слобожанском направлении зафиксировали пять боев возле Волчанска, Волчанских Хуторов и Липцев. На Купянском – СОУ отбили семь штурмов возле Купянска, Петропавловки, Боровской Андреевки и Песчасного.