Три бої точаться на Харківщині: Генштаб ЗСУ повідомив, де

З початку доби та станом на 16:00 російські військові десять разів атакували у Харківській області, повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили чотири атаки супротивника поблизу населених пунктів Вовчанськ, Одрадне та в бік Григорівки й Обухівки. Ще два бої тривають.

На Куп’янському напрямку російські військові чотири рази намагалися прорвати оборону в районах населених пунктів Борівська Андріївка, Богуславка та в напрямку Куп’янська. Дотепер триває один бій.

Нагадаємо, вранці 17 вересня Генштаб ЗСУ інформував, що протягом минулої доби на Харківщині росіяни атакували 12 разів. На Південно-Слобожанському напрямку зафіксували п’ять боїв біля Вовчанська, Вовчанських Хуторів та Липців. На Куп’янському – СОУ відбили сім штурмів біля Куп’янська, Петропавлівки, Борівської Андріївки та Піщаного.