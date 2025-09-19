Зеленский упомянул про Купянск: «Защищаем позиции» (видео)

В вечернем обращении 19 сентября президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал происходящее на самых «горячих» направлениях фронта. В том числе упомянул Купянск.

«Были сегодня доклады наших военных. Фронт, особенно Доброполье, Покровское направление. Сделаны там шаги, чтобы исправить ситуацию, я благодарен каждому подразделению, каждому нашему воину, которые сейчас уничтожают оккупанта. Позиции в Харьковской области, позиции на Запорожье, позиции в Сумской области. Всюду мы стараемся обеспечить Украине именно такую ​​защиту, как нужно», — сказал Зеленский.

В тексте, сопровождавшем видео, он коротко прокомментировал происходящее наКупянском направлении.

«Купянск, а также районы вокруг города – мы защищаем позиции. Благодарю все бригады. Будут и новые наши дипстрайки в ответ на то, что делает Россия», — отметил президент.

По словам Зеленского, армия РФ несет существенные потери, а также существенно пополняет пленными обменный фонд.

19 сентября команда DeepState сообщила о продвижении врага под Купянском – возле села Кондрашовка. В то же время 10-й АК ВСУ назвал преждевременными утверждения о полном контроле оккупантами отдельных территорий. «То, что враг называет контролируемым, – зона боев и работы украинских штурмовых групп», – подчеркнули защитники.