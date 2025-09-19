Зеленський згадав про Куп’янськ: “Захищаємо позиції” (відео)
У вечірньому зверненні 19 вересня президент України Володимир Зеленський прокоментував те, що відбувається, на “найгарячіших” напрямках фронту. У тому числі згадав про Куп’янськ.
“Були сьогодні доповіді наших військових фронт, особливо Добропілля, Покровський напрямок. Зроблені там кроки, щоб виправити ситуацію, я вдячний кожному підрозділу, кожному нашому воїну, які зараз знищують окупанта. Позиції на Харківщині, позиції на Запоріжжі, позиції на Сумщині. Всюди ми стараємось забезпечити Україні саме такий захист, як потрібно”, – сказав Зеленський.
У тексті, що супроводжував відео, він коротко прокоментував те, що відбувається на Куп’янському напрямку.
” Купʼянськ, також райони навколо міста – ми захищаємо позиції. Дякую всім бригадам. Будуть і нові наші дипстрайки у відповідь на те, що робить Росія”, — зазначив президент.
За словами Зеленського, армія РФ зазнає суттєвих втрат, а також суттєво поповнює полоненими обмінний фонд.
19 вересня команда DeepState повідомила про просування ворога під Куп’янськом – біля села Кондрашівка. Водночас 10-й АК ЗСУ назвав передчасними твердження про повний контроль окупантами окремих територій. “Те, що ворог називає контрольованим — зона боїв і роботи українських штурмових груп”, – наголосили захисники.
Дата публікації матеріалу: 19 Вересня 2025 в 19:51
