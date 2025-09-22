Два боя идут на Харьковщине — сводка Генштаба на 16:00

О ситуации на фронте в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Южно-Слобожанском направлении с начала суток Силы обороны отбили пять вражеских атак, еще два боя продолжаются. Противник атакует вблизи Волчанска, Волчанских Хуторов и в сторону Отрадного и Кутьковки.

На Купянском направлении украинские воины успешно остановили два наступательных действия врага в районах Купянска и Песчаного.

На Лиманском направлении состоялось восемь боев вблизи ряда населенных пунктов, среди которых – Ольговка в Харьковской области.

В общем по всей линии фронта произошло 83 боя.

Утром в ОСГВ «Днепр» сообщали, что армия РФ не оставляет попыток завести личный состав и закрепиться в Купянске. На все попытки противника Силы обороны дают ответ врагу.