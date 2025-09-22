Два боя идут на Харьковщине — сводка Генштаба на 16:00
О ситуации на фронте в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.
На Южно-Слобожанском направлении с начала суток Силы обороны отбили пять вражеских атак, еще два боя продолжаются. Противник атакует вблизи Волчанска, Волчанских Хуторов и в сторону Отрадного и Кутьковки.
На Купянском направлении украинские воины успешно остановили два наступательных действия врага в районах Купянска и Песчаного.
На Лиманском направлении состоялось восемь боев вблизи ряда населенных пунктов, среди которых – Ольговка в Харьковской области.
В общем по всей линии фронта произошло 83 боя.
Утром в ОСГВ «Днепр» сообщали, что армия РФ не оставляет попыток завести личный состав и закрепиться в Купянске. На все попытки противника Силы обороны дают ответ врагу.
Читайте также: Что с обучением в фармуниверситете в Харькове после атаки БпЛА – Терехов
Новости по теме:
- Категории: Фронт, Харьков; Теги: атаки, Генштаб ВСУ, зведення, фронт, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Два боя идут на Харьковщине — сводка Генштаба на 16:00»; из категории Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 22 сентября 2025 в 16:47;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О ситуации на фронте в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.".