Два бої йдуть на Харківщині – зведення Генштабу на 16:00
Про ситуацію на фронті в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.
На Південно-Слобожанському напрямку з початку доби Сили оборони відбили п’ять ворожих атак, ще два бої тривають. Противник атакує поблизу Вовчанська, Вовчанських Хуторів та у бік Одрадного й Кутьківки.
На Куп’янському напрямку українські воїни успішно зупинили дві наступальні дії ворога в районах Куп’янська та Піщаного.
На Лиманському напрямку відбулося вісім боїв поблизу низки населених пунктів, серед яких – Ольгівка у Харківській області.
Загалом по всій лінії фронту відбулося 83 бої.
Вранці в ОСУВ «Дніпро» повідомляли, що армія РФ не полишає спроб завести особовий склад та закріпитися у Купʼянську. На всі спроби і намагання супротивника Сили оборони дають відповідь ворогу.
Категорії: Фронт, Харків; Теги: атаки, Генштаб ЗСУ, зведення, фронт, харківщина;
