СБУ: 61-летний мужчина ждал оккупантов в Харькове, где работает
В Харьковской области задержали мужчину, который, по данным следствия, оказался фанатом «русского мира».
Фигурант – 61-летний житель региона, работник одного из ведущих местных машиностроительных предприятий, сообщил пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.
«Свою пропагандистскую деятельность он начал еще в прошлом году. Мужчина активно поддерживал идеологию «русского мира» на пророссийских Telegram-каналах и открыто ждал прихода оккупантов в Харьков, цинично называя это «деоккупацией» города», — отметили правоохранители.
СБУ установила, что большинство сообщений было посвящено унижению Украины, а также призывам к полному «разгрому» украинского народа.
Лингвистическая экспертиза подтвердила факты информационно подрывной деятельности фигуранта, добавили правоохранители.
Мужчине сообщили о подозрении по чч. 2, 3 ст. 436-2 УК (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников, совершенное повторно).
25 сентября 2025 в 14:30
