Live
  • Чт 25.09.2025
  • Харьков  +16°С
  • USD 41.41
  • EUR 48.66

СБУ: 61-летний мужчина ждал оккупантов в Харькове, где работает

Общество 14:30   25.09.2025
Виктория Яковенко
СБУ: 61-летний мужчина ждал оккупантов в Харькове, где работает Фото: Владислав Абдула

В Харьковской области задержали мужчину, который, по данным следствия, оказался фанатом «русского мира».

Фигурант – 61-летний житель региона, работник одного из ведущих местных машиностроительных предприятий, сообщил пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

«Свою пропагандистскую деятельность он начал еще в прошлом году. Мужчина активно поддерживал идеологию «русского мира» на пророссийских Telegram-каналах и открыто ждал прихода оккупантов в Харьков, цинично называя это «деоккупацией» города», — отметили правоохранители.

СБУ установила, что большинство сообщений было посвящено унижению Украины, а также призывам к полному «разгрому» украинского народа.

Лингвистическая экспертиза подтвердила факты информационно подрывной деятельности фигуранта, добавили правоохранители.

Мужчине сообщили о подозрении по чч. 2, 3 ст. 436-2 УК (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников, совершенное повторно).

Читайте также: Жительница Изюмщины могла помогать врагу вновь оккупировать громаду – СБУ

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Новости Харькова — главное 25 сентября: враг ударил по КП, прогноз на октябрь
Новости Харькова — главное 25 сентября: враг ударил по КП, прогноз на октябрь
25.09.2025, 15:12
Терехов созывает депутатов на внеочередную сессию – в чем срочность
Терехов созывает депутатов на внеочередную сессию – в чем срочность
24.09.2025, 11:53
Чего ожидать от погоды в октябре в Харькове и области: прогноз
Чего ожидать от погоды в октябре в Харькове и области: прогноз
25.09.2025, 13:11
Терехов: «Не хочу, чтобы была паника» – готов ли Харьков к холодам
Терехов: «Не хочу, чтобы была паника» – готов ли Харьков к холодам
25.09.2025, 10:14
«Повреждения тяжелые»: харьковчане все еще без света после последних ударов
«Повреждения тяжелые»: харьковчане все еще без света после последних ударов
25.09.2025, 11:00
Харьковчане нашли российский дрон возле дома (фото)
Харьковчане нашли российский дрон возле дома (фото)
25.09.2025, 15:08

Новости по теме:

25.09.2025
Бизнес в Харькове не будет платить местные налоги до конца 2025-го – Терехов
25.09.2025
СБУ: 61-летний мужчина ждал оккупантов в Харькове, где работает
25.09.2025
Чего ожидать от погоды в октябре в Харькове и области: прогноз
25.09.2025
Харькову стоит особо готовиться к проблемам с электричеством зимой – Попенко
24.09.2025
«Шахеды» выключили свет в Харькове, ДРГ в Купянске — итоги 22 сентября (видео)

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «СБУ: 61-летний мужчина ждал оккупантов в Харькове, где работает»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 25 сентября 2025 в 14:30;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области задержали мужчину, который, по данным следствия, оказался фанатом «русского мира».".