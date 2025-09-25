Live
СБУ: 61-річний чоловік чекав окупантів у Харкові, де працює

Суспільство 14:30   25.09.2025
Вікторія Яковенко
На Харківщині затримали чоловіка, який, за даними слідства, виявився фанатом «русского мира».

Фігурант – 61-річний житель регіону, працівник одного з провідних місцевих машинобудівних підприємств, повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

«Свою пропагандистську діяльність він розпочав ще минулого року. Чоловік активно підтримував ідеологію «руського міра» на проросійських телеграм-каналах та відкрито чекав на прихід окупантів до Харкова, цинічно називаючи це «деокупацією» міста», – зазначили правоохоронці.

СБУ встановила, що більшість дописів були присвячені приниженню України, а також закликам до повного «розгрому» українського народу.

Лінгвістична експертиза підтвердила факти інформаційно-підривної діяльності фігуранта, додали правоохоронці.

Чоловіку повідомили про підозру за чч. 2, 3 ст. 436-2 ККУ (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників, вчинене повторно).

Читайте також: Жителька Ізюмщини могла допомагати ворогові знову окупувати громаду – СБУ

Автор: Вікторія Яковенко
