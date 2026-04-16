Скільки супермаркетів та ринків працює у Харкові: цифри від мерії
У Харкові з початку року продовжує поступово зростати кількість закладів торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування, інформує пресслужба міськради.
“Водночас, за даними Департаменту адміністративних послуг та споживчого ринку, темпи розширення мережі дещо сповільнилися порівняно з показниками 2024-2025 років”, – розповіли у мерії.
За даними міськради, станом на 16 квітня в департаменті обліковано 3,6 тис. підприємств торгівлі, 1,7 тис. закладів ресторанного господарства та 1,1 тис. об’єктів побутового обслуговування.
“Зокрема, в Харкові функціонують 17 гіпермаркетів, 254 супермаркети та 48 торгових центрів. Також для відвідувачів відкриті 48 ринків і торговельних майданчиків”, – розповіли у мерії.
Нагадаємо, станом на 16 квітня на Харківщині актуальні 2487 вакансій, повідомляють у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.
Читайте також: Чим став частіше обстрілювати ворог Харків, що з Печенізькою греблею – поліція
Новини за темою:
Дата публікації матеріалу: 16 Квітня 2026 в 15:28;