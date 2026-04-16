Сколько супермаркетов и рынков работает в Харькове: цифры от мэрии

В Харькове с начала года продолжает расти количество заведений торговли, общественного питания и бытового обслуживания, информирует пресс-служба горсовета.

«В то же время, по данным Департамента административных услуг и потребительского рынка, темпы расширения сети несколько замедлились по сравнению с показателями 2024-2025 годов», — рассказали в мэрии.

По данным горсовета, на 16 апреля в департаменте учтено 3,6 тыс. предприятий торговли, 1,7 тыс. заведений ресторанного хозяйства и 1,1 тыс. объектов бытового обслуживания.

«В частности, в Харькове функционируют 17 гипермаркетов, 254 супермаркета и 48 торговых центров. Также для посетителей открыты 48 рынков и торговых площадок», — рассказали в мэрии.

Напомним, по состоянию на 16 апреля в Харьковской области актуальны 2487 вакансий, сообщают в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости. Кому готовы платить более 50 тысяч – читайте здесь.