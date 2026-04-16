Сколько супермаркетов и рынков работает в Харькове: цифры от мэрии
В Харькове с начала года продолжает расти количество заведений торговли, общественного питания и бытового обслуживания, информирует пресс-служба горсовета.
«В то же время, по данным Департамента административных услуг и потребительского рынка, темпы расширения сети несколько замедлились по сравнению с показателями 2024-2025 годов», — рассказали в мэрии.
По данным горсовета, на 16 апреля в департаменте учтено 3,6 тыс. предприятий торговли, 1,7 тыс. заведений ресторанного хозяйства и 1,1 тыс. объектов бытового обслуживания.
«В частности, в Харькове функционируют 17 гипермаркетов, 254 супермаркета и 48 торговых центров. Также для посетителей открыты 48 рынков и торговых площадок», — рассказали в мэрии.
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: міськрада, новости Харькова, ринок, рынок, супермаркет;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Сколько супермаркетов и рынков работает в Харькове: цифры от мэрии», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 16 апреля 2026 в 15:28;