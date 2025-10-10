Шесть боев идут на Харьковщине: сводка Генштаба ВСУ на 16:00

О ситуации на фронте в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Южно-Слобожанском направлении враг совершил 11 атак в районах Волчанска, Волчанских Хуторов, Западного, Долгенького и в направлении Двуречанского, Отрадного, Бологовки, Колодезного. Один бой продолжается.

На Купянском направлении Силы обороны отбивали шесть атак россиян в районах Степовой Новоселовки, Песчаного, Петропавловки, Богуславки и Куриловки. Пять боев продолжаются.

На Лиманском направлении армия РФ совершила 15 атак в районах ряда населенных пунктов, среди которых — Новый Мир и Ольговка на Харьковщине.

Напомним, ранее военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко прокомментировал заявления российских пропагандистов о том, что 50% Купянска — под контролем РФ. Он отметил, что СОУ контратакуют и пытаются стабилизировать ситуации в районе трассы Р-79. И сейчас об окружении Купянска речь не идет.