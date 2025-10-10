Шість боїв йдуть на Харківщині: зведення Генштабу ЗСУ на 16:00

Про ситуацію на фронті в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог здійснив 11 атак у районах Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Западного, Довгенького та в напрямку Дворічанського, Одрадного, Бологівки, Колодязного. Один бій триває.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбивали шість атак росіян в районах Степової Новоселівки, Піщаного, Петропавлівки, Богуславки та в напрямку Курилівки. П’ять боїв тривають.

На Лиманському напрямку армія РФ здійснила 15 атак у районах низки населених пунктів, серед яких – Новий Мир та Ольгівка на Харківщині.

Нагадаємо, раніше військово-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко прокоментував заяви російських пропагандистів про те, що 50% Куп’янська – під контролем РФ. Він зазначив: СОУ контратакують та намагаються стабілізувати ситуації в районі траси Р-79. І на цей час про оточення Куп’янська не йдеться.