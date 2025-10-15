КАБы долетают не только до Харькова: что говорят защитники севера области 📹

КАБы, которыми Харьков не атаковали на протяжении длительного времени, вновь прилетают по городу. В бригаде «Хартия» отмечают: бомбы опять начали падать и на поле боя на севере от областного центра.

«Авиабомбы, слава Богу, применяются не в таком количестве, как, например, FPV-дроны. Но если определенное время на нашем участке было приостановлено в целом применение управляемых авиационных бомб, вы сейчас наверняка читали в новостях, что они долетают до Харькова. Долетают, падают в области. К сожалению, авиационные бомбы снова начали падать, в том числе, и на поле боя», — сказал в эфире нацмарафона аналитик взвода БпАК батальона оперативного назначения 13 бригады НГУ «Хартия» с позывным «Рыбка».

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

«Хартия» традиционно держит оборону на севере от Харькова, в частности — в районе Липцев.

Аналитик взвода БпАК бригады отметил, что враг также активно применяет минометы и РСЗО по позициям пехоты и площадкам, с которых запускают беспилотники. Но наибольшее количество средств поражения на поле боя — это дроны.

«Огромное количество дронов. Сейчас мы можем констатировать, что если, скажем так, активных пехотных стрелковых боев сейчас не так много, то что касается БпЛА – это очень активно. В воздухе находятся постоянно как наши дроны-разведчики, так и дроны врага. Как наши дроны-перехватчики, так и вражеские. Это касается также и ударных дронов с обеих сторон. Безусловно, одна из главных угроз и активных применений именно касается дронов-камикадзе. Дронов-камикадзе и дронов-бомберов», — констатировал Рыбка.