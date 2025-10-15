Live
  • Ср 15.10.2025
  • Харьков  +7°С
  • USD 41.75
  • EUR 48.24

КАБы долетают не только до Харькова: что говорят защитники севера области 📹

Записано 19:45   15.10.2025
Оксана Горун
КАБы долетают не только до Харькова: что говорят защитники севера области 📹 Скриншот glavcom.ua

КАБы, которыми Харьков не атаковали на протяжении длительного времени, вновь прилетают по городу. В бригаде «Хартия» отмечают: бомбы опять начали падать и на поле боя на севере от областного центра.

«Авиабомбы, слава Богу, применяются не в таком количестве, как, например, FPV-дроны. Но если определенное время на нашем участке было приостановлено в целом применение управляемых авиационных бомб, вы сейчас наверняка читали в новостях, что они долетают до Харькова. Долетают, падают в области. К сожалению, авиационные бомбы снова начали падать, в том числе, и на поле боя», — сказал в эфире нацмарафона аналитик взвода БпАК батальона оперативного назначения 13 бригады НГУ «Хартия» с позывным «Рыбка».

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

«Хартия» традиционно держит оборону на севере от Харькова, в частности — в районе Липцев.

Аналитик взвода БпАК бригады отметил, что враг также активно применяет минометы и РСЗО по позициям пехоты и площадкам, с которых запускают беспилотники. Но наибольшее количество средств поражения на поле боя — это дроны.

Читайте также: Удары КАБ по Харькову: горел крупнейший рынок, есть раненые (дополнено)

«Огромное количество дронов. Сейчас мы можем констатировать, что если, скажем так, активных пехотных стрелковых боев сейчас не так много, то что касается БпЛА – это очень активно. В воздухе находятся постоянно как наши дроны-разведчики, так и дроны врага. Как наши дроны-перехватчики, так и вражеские. Это касается также и ударных дронов с обеих сторон. Безусловно, одна из главных угроз и активных применений именно касается дронов-камикадзе. Дронов-камикадзе и дронов-бомберов», — констатировал Рыбка.

Автор: Оксана Горун
Популярно
«Определенный марафон»: уезжают ли люди из Харькова перед зимой, данные мэра
«Определенный марафон»: уезжают ли люди из Харькова перед зимой, данные мэра
15.10.2025, 09:43
Терехов перечислил, после чего нагреются батареи в квартирах харьковчан 📹
Терехов перечислил, после чего нагреются батареи в квартирах харьковчан 📹
14.10.2025, 20:34
Терехов созывает депутатов в Харькове – причина
Терехов созывает депутатов в Харькове – причина
15.10.2025, 10:56
Первые минуты после авиаудара по больнице в Харькове (видео)
Первые минуты после авиаудара по больнице в Харькове (видео)
15.10.2025, 15:22
Новости Харькова — главное за 15 октября: проблемы со светом, погиб мальчик
Новости Харькова — главное за 15 октября: проблемы со светом, погиб мальчик
15.10.2025, 18:45
Дети из 20 громад Харьковской области отправились отдыхать в Польшу
Дети из 20 громад Харьковской области отправились отдыхать в Польшу
15.10.2025, 20:46

Новости по теме:

13.10.2025
Белгород и Курщина без света после ударов по Харькову – СНБО Украины
25.09.2025
На Харьковщину 25 сентября скинули 4 КАБа, ранена женщина (обновлено)
24.09.2025
Сегодня 24 сентября: какой день в истории
17.09.2025
Сегодня 17 сентября: какой праздник и день в истории
13.09.2025
По Харьковщине ударили КАБами и РСЗО: есть погибший и раненые


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «КАБы долетают не только до Харькова: что говорят защитники севера области 📹», то посмотрите больше в разделе Записано на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 15 октября 2025 в 19:45;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "КАБы, которыми Харьков не атаковали на протяжении длительного времени, вновь прилетают по городу. В бригаде «Хартия» отмечают: бомбы опять начали падать и на поле боя ".