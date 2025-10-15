Live
  • Ср 15.10.2025
КАБи долітають не лише до Харкова: що кажуть захисники півночі області 📹

Записано 19:45   15.10.2025
Оксана Горун
КАБи, якими Харків не атакували протягом тривалого часу, знову прилітають по місту. У бригаді “Хартія” зазначають: бомби знову почали падати на полі бою на півночі від обласного центру.

“Авіабомби, слава Богу, наразі застосовуються не в такій кількості, як, наприклад, FPV-дрони. Але якщо певний час на нашій ділянці було призупинене в цілому застосування керованих авіаційних бомб, ви зараз, напевно, читали в новинах, що вони долітають до Харкова. Долітають, падають в області. На жаль, авіаційні бомби знову почали падати, в тому числі й на полі бою”, – сказав у етері нацмарафону аналітик взводу БпАК батальйону оперативного призначення 13 бригади НГУ “Хартія” із позивним “Рибка”.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

“Хартія” традиційно тримає оборону на півночі від Харкова, зокрема – у районі Липців.

Аналітик взводу БпАК бригади зазначив, що ворог також активно застосовує міномети та РСЗВ по позиціях піхоти та майданчиках, з яких запускають безпілотники. Але найбільша кількість засобів ураження на полі бою – це дрони.

Читайте також: Удари КАБами по Харкову: горів найбільший ринок, є поранені (доповнено)

“Величезна кількість дронів. Зараз ми можемо констатувати, що якщо, скажімо так, активних піхотних стрілецьких боїв зараз не так багато, то що стосується БпЛА – це дуже активно. У повітрі знаходяться постійно як наші дрони-розвідники, так і дрони ворога. Як наші дрони-перехоплювачі, так і ворожі. Це стосується так само й ударних дронів з обох сторін. Безумовно, одна з головних загроз і активних застосувань саме стосується дронів-камікадзе. Дронів-камікадзе і дронів-бомберів”, – констатував Рибка.

Автор: Оксана Горун
