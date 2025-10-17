Наркозависимая из Харькова пыталась подорвать авто копа в Днепре – СБУ

38-летнюю наркозависимую харьковчанку подозревают в работе на спецслужбы РФ.

В СБУ сообщили, что фигурантку задержали «на горячем» — когда она заложила самодельное взрывное устройство под автомобиль полицейского в одном из жилых районов Днепра.

«В момент задержания российские спецслужбы пытались дистанционно активировать взрывчатку, чтобы подорвать автомобиль вместе со своей приспешницей. Впрочем, контрразведка СБУ заблаговременно нейтрализовала СВУ и предотвратила его детонацию», — отметили правоохранители.

По данным СБУ, фигурантка привлекла внимание оккупантов, когда искала «деньги на дозу» в Telegram-каналах.

«После вербовки куратор из рф отправил ее в Днепр, где она сначала забрала из тайника снаряженную взрывчатку, спрятанную в рюкзак. Затем женщина по координатам россиян направилась на место закладки СВУ», — установило следствие.

Женщине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 УКУ (окончено покушение на террористический акт). Сейчас она — в СИЗО. Если вину докажут, ей грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее СБУ задержала в Харьковской области 53-летнего жителя Лозовой. Правоохранители считают, что он являлся агентом РФ и пытался подорвать авто ВСУ.