Наркозависимая из Харькова пыталась подорвать авто копа в Днепре – СБУ
38-летнюю наркозависимую харьковчанку подозревают в работе на спецслужбы РФ.
В СБУ сообщили, что фигурантку задержали «на горячем» — когда она заложила самодельное взрывное устройство под автомобиль полицейского в одном из жилых районов Днепра.
«В момент задержания российские спецслужбы пытались дистанционно активировать взрывчатку, чтобы подорвать автомобиль вместе со своей приспешницей. Впрочем, контрразведка СБУ заблаговременно нейтрализовала СВУ и предотвратила его детонацию», — отметили правоохранители.
По данным СБУ, фигурантка привлекла внимание оккупантов, когда искала «деньги на дозу» в Telegram-каналах.
«После вербовки куратор из рф отправил ее в Днепр, где она сначала забрала из тайника снаряженную взрывчатку, спрятанную в рюкзак. Затем женщина по координатам россиян направилась на место закладки СВУ», — установило следствие.
Женщине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 УКУ (окончено покушение на террористический акт). Сейчас она — в СИЗО. Если вину докажут, ей грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Напомним, ранее СБУ задержала в Харьковской области 53-летнего жителя Лозовой. Правоохранители считают, что он являлся агентом РФ и пытался подорвать авто ВСУ.
Читайте также: В центре Харькова похитили мужчину: его держали в подвале и украли $97 тысяч
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: агент РФ, наркозависимые, новости Харькова, подозрение, СБУ;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Наркозависимая из Харькова пыталась подорвать авто копа в Днепре – СБУ», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 17 октября 2025 в 13:45;