Наркозалежна з Харкова намагалася підірвати авто копа в Дніпрі – СБУ

38-річну наркозалежну харків’янку підозрюють у роботі на спецслужби РФ.

В СБУ повідомили, що фігурантку затримали «на гарячому» – коли вона заклала саморобний вибуховий пристрій під автомобіль поліцейського в одному з житлових районів Дніпра.

«У момент затримання російські спецслужбісти намагалися дистанційно активувати вибухівку, щоб підірвати авто разом зі своєю поплічницею. Втім, контррозвідка СБУ завчасно нейтралізувала СВП і запобігла його детонації», – зазначили правоохоронці.

За даними СБУ, фігурантка привернула увагу окупантів, коли шукала «гроші на дозу» в телеграм-каналах.

«Після вербування куратор з рф відрядив її до Дніпра, де вона спочатку забрала зі схрону споряджену вибухівку, заховану в рюкзак. Потім жінка за координатами рашиста попрямувала на місце закладки СВП», – встановило слідство.

Жінці повідомили про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 ККУ (закінчений замах на терористичний акт). Наразі – вона у СІЗО. Якщо провину доведуть, їй загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше СБУ затримала на Харківщині 53-річного жителя Лозової. Правоохоронці вважають, що він був агентом РФ і намагався підірвати авто ЗСУ.