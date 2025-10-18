Live
Сегодня 18 октября 2025: какой праздник и день в истории

Календарь 06:00   18.10.2025
Оксана Горун
Сегодня 18 октября 2025: какой праздник и день в истории

18 октября в Украине – День работников целлюлозно-бумажной промышленности. В этот день 1239-го орды Батыя захватили Чернигов. В 1356-м произошло Базельское землетрясение. В 1867-м россияне продали Аляску США. В 1918-м  во Львове создали Украинскую национальную раду. В 1955-м начала работу Каховская ГЭС. В 1996-м заработал Конституционный Суд Украины. В 2007-м произошел крупнейший теракт в истории Пакистана – террористы атаковали кортеж экс-премьер-министра страны Беназир Бхутто в день ее возвращения в страну после эмиграции.

Праздники и памятные даты 18 октября

18 октября в Украине – День работников целлюлозно-бумажной промышленности (отмечают в третью субботу октября).

18 октября – Международный день женского счастья, Европейский День борьбы с торговлей людьми.

В третью субботу октября отмечают: Международный день археологии, Международный день ремонта, Всемирный день пения и Международный день сыров из сырого молока.

Также сегодня: День без бороды, Международный день галстука, Всемирный день гитары, Всемирный день менопаузы, Европейский день бумажного пакета, День европейского бобра, Международный день леггинсов.

18 октября в истории

18 октября 1239 года, согласно летописям, орды Батыя захватили Чернигов. Подробнее.

Хан Батый на троне
Хан Батый на троне Золотой Орды. Иллюстрация: Rashid al-Din Hamadani, «History of the World»

18 октября 1356 года произошло Базельское землетрясение – крупнейшее в Центральной Европе в зарегистрированной истории. Подробнее.

18 октября 1867 года считается датой продажи россиянами Аляски США. Хотя годовщину события можно отсчитывать от нескольких разных дат – начиная с подписания договора до ратификации его Сенатом. Подробнее.

18 октября 1918 года во Львове создали Украинскую национальную раду. Подробнее.

18 октября 1955 года начала работу Каховская ГЭС. Подробнее.

18 октября 1996 года наконец заработал Конституционный Суд Украины.  Подробнее.

18 октября 2007 года произошел самый крупный теракт в истории Пакистана. При возвращении в страну из вынужденной эмиграции экс-премьер-министра Беназир Бхутто террористы задействовали взрывчатку в толпе ее сторонников.  Подробнее.

Беназир Бхутто в США
Беназир Бхутто. Фото: SRA Gerald B. Johnson, США Department of Defense. DefenseImagery.mil

Церковный праздник 18 октября

18 октября чтят память апостола и евангелиста Луки. Подробнее.

Народные приметы

Если 18 октября погода безветренная, то скоро похолодает.

Если снега еще нет, то зима будет поздней.

Что нельзя делать 18 октября

Нельзя пилить деревья.

Нельзя переедать.

Нельзя одалживать никому соль.

Этот день не подходит для сватовства.

Автор: Оксана Горун
