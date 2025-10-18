Live
Сьогодні 18 жовтня 2025: яке свято та день в історії

18.10.2025
Оксана Горун
Сьогодні 18 жовтня 2025: яке свято та день в історії

18 жовтня в Україні – День працівників целюлозно-паперової промисловості. Цього дня 1239 року орди Батия захопили Чернігів. У 1356-му стався Базельський землетрус. У 1867-му росіяни продали Аляску США. У 1918-му у Львові створили Українську національну раду. У 1955-му розпочала роботу Каховська ГЕС. У 1996-му запрацював Конституційний Суд України. У 2007-му стався найбільший теракт в історії Пакистану – терористи атакували кортеж експрем’єр-міністрки країни Беназір Бхутто в день її повернення до країни після еміграції.

Свята та пам’ятні дати 18 жовтня

18 жовтня в Україні – День працівників целюлозно-паперової промисловості (відзначають у третю суботу жовтня).

18 жовтня – Міжнародний день жіночого щастя, Європейський День боротьби із торгівлею людьми.

У третю суботу жовтня відзначають: Міжнародний день археології, Міжнародний день ремонту, Всесвітній день співу та Міжнародний день сирів із сирого молока.

Також сьогодні: День без бороди, Міжнародний день краватки, Всесвітній день гітари, Всесвітній день менопаузи, Європейський день паперового пакета, День європейського бобра, Міжнародний день легінсів.

18 жовтня в історії

18 жовтня 1239 року, згідно з літописами, орди Батия захопили Чернігів. Докладніше.

Хан Батий на троні
Хан Батий на троні Золотої Орди. Ілюстрація: Rashid al-Din Hamadani, “History of the World”

18 жовтня 1356 року стався Базельський землетрус – найбільший у Центральній Європі в зареєстрованій історії. Докладніше.

18 жовтня 1867 року вважається датою продажу росіянами Аляски США. Хоча річницю події можна відраховувати від кількох різних дат – починаючи з підписання договору до ратифікації Сенатом. Докладніше.

18 жовтня 1918 року у Львові створили Українську національну раду. Докладніше.

18 жовтня 1955 року розпочала роботу Каховська ГЕС. Докладніше.

18 жовтня 1996 року нарешті запрацював Конституційний Суд України. Докладніше.

18 жовтня 2007 року стався найбільший теракт в історії Пакистану. При поверненні в країну із вимушеної еміграції експрем’єр-міністрки Беназір Бхутто терористи пустили в дію вибухівку в натовпі її прихильників. Докладніше.

Беназір Бхутто в США
Беназір Бхутто. Фото: SRA Gerald B. Johnson, США Department of Defense. DefenseImagery.mil

Церковне свято 18 жовтня

18 жовтня за новим церковним календарем в Україні вшановують пам’ять апостола та євангеліста Луки. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо 18 жовтня погода безвітряна, то скоро похолодає.

Якщо снігу ще немає, то зима буде пізньою.

Що не можна робити 18 жовтня

Не можна пиляти дерева.

Не можна переїдати.

Не можна позичати нікому сіль.

Також цей день не підходить для сватання.

Оксана Горун
