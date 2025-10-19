В чем сложность проекта подземной больницы в Харькове, рассказал Синегубов

В интервью МГ «Объектив» начальник ХОВА Олег Синегубов поделился подробностями о создании «Ковчега» — подземной больницы на территории ОКБ.

По словам начальника ХОВА, проект «очень сложен, потому что уникален».

«Такого никто не делал ни в нашей стране, ни в Европе точно — подземную больницу. Это не укрытие. Это именно подземная больница. 15 тысяч метров. Здесь и вентиляция, коммуникации разные, операционные и так далее. Это очень сложный проект», — рассказал Синегубов.

Он сообщил, что подземное сооружение будет находиться не под действующим зданием областной клинической больницы. Но будет с ним соединено переходами.

«Это на территории. Это будет отдельное двухуровневое здание под землей. Однако сложность состоит в том, что предполагаются выходы изо всех имеющихся помещений и корпусов именно в это помещение. С лифтами, с оборудованием. И очень важно было разработать такой проект, чтобы он не простаивал в мирное время, а чтобы использовался так же эффективно. Там предусмотрен подземный паркинг. Это и безопасность, когда автомобили экстренной скорой помощи спускаются сразу вниз. К каждому паркинг-месту будет подведен кислород и электроэнергия, чтобы в случае необходимости оперативно увеличить количество койко-мест. Ну и там ряд проектов, о которых сейчас вообще говорить не буду. Однако там и диагностика и операционные, и все остальное. И все это будет работать во времена мира», — заверил начальник ХОВА.

По его данным ОКБ сейчас принимает в год до 240 тысяч пациентов. Однако возможности оказания медицинских услуг в условиях войны и обстрелов необходимо наращивать.

«Например, после одного из ударов по городу Харькову (не буду останавливаться, какого именно) около 110 человек попали одновременно в эту больницу. И нам нужно очень быстро обследовать, оказать помощь и высококвалифицированное лечение, потому что речь идет о спасении жизней», — сказал Синегубов.