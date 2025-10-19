Live
У чому складність проєкту підземної лікарні в Харкові, розповів Синєгубов

Оригінально 15:03   19.10.2025
Ксенія Ярікова
У чому складність проєкту підземної лікарні в Харкові, розповів Синєгубов

В інтерв’ю МГ “Об’єктив” начальник ХОВА Олег Синєгубов поділився подробицями створення “Ковчега” – підземної лікарні на території ОКЛ.

За словами начальника ХОВА, проєкт “дуже складний, тому що є унікальним”.

“Такого ніхто не робив ані в нашій країні, ані у Європі точно – підземну лікарню. Це не укриття. Це саме підземна лікарня. 15 тисяч метрів. Тут і вентиляція, комунікації різні, операційні тощо. Це дуже складний проєкт”, – розповів Синєгубов.

Він повідомив, що підземна споруда буде не під чинною будівлею обласної клінічної лікарні. Але буде з нею пов’язана переходами.

“Це на території. Це буде окрема дворівнева будівля під землею. Однак складність у тому, що передбачаються виходи з усіх наявних приміщень і корпусів саме до цього приміщення. З ліфтами, з обладнанням. І дуже важливо було розробити такий проєкт, щоб воно не простоювало за мирних часів, а щоб використовувалося так само ефективно.  Там передбачений підземний паркінг. Це і безпека, коли автомобілі екстреної швидкої медичної допомоги спускаються одразу вниз. До кожного паркінг-місця буде підведений кисень і електроенергія, щоб у випадку необхідності оперативно збільшити кількість ліжко-місць. Ну і там ряд проєктів, про які зараз на загал казати не буду. Однак там і діагностика, й операційні, і все інше. І все це буде працювати в часи миру”, – запевнив начальник ХОВА.

Читайте також: “Не будуйте, а то прилетить” – відповідь ХОВА на коментарі в мережі про онкоцентр 📹

За його даними, ОКЛ зараз приймає на рік до 240 тисяч пацієнтів. Однак можливості надання медичних послуг в умовах війни та обстрілів необхідно нарощувати.

“Наприклад, після одного з ударів по місту Харкову (не буду зупинятися, якого саме), близько 110 людей потрапили одночасно в цю лікарню. І нам потрібно дуже швидко обстежити, надати допомогу й висококваліфіковане лікування, тому що мова йде про порятунок життів”, — сказав Синєгубов.

Автор: Ксенія Ярікова
