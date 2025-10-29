Сегодня 29 октября 2025: какой праздник и день в истории
29 октября – День военного финансиста ВСУ, а также День работников службы вневедомственной охраны МВД Украины. В этот день в 1998 году США запустили в космос старейшего астронавта – 77-летнего Джона Гленна. В 1964-м из музея в США похитили коллекцию драгоценных камней, в том числе «Звезду Индии». В 1941-м немцы захватили Чугуев. В 1923-м Турцию провозгласили республикой. В 1618-м казнили капера и фаворита английской королевы Елизаветы I Уолтера Рели.
Праздники и памятные даты 29 октября
29 октября в Украине – День военного финансиста Вооруженных сил Украины и День работников службы вневедомственной охраны МВД Украины.
29 октября в мире – Всемирный день борьбы с инсультом и День отшельника.
Также сегодня: Международный день псориаза и Международный день ухода и поддержки.
29 октября в истории
29 октября 1618 года казнили сэра Уолтера Рэли – одну из самых ярких персон времен правления английской королевы Елизаветы I. Подробнее.
29 октября 1923 года Турцию провозгласили республикой. Подробнее.
29 октября 1941 года немецкие войска оккупировали Чугуев, а также Липцы и Старый Салтов. Подробнее.
29 октября 1964 года произошло дерзкое ограбление Американского музея естественной истории в Нью-Йорке. Оттуда украли коллекцию из 22 драгоценных камней, в том числе редких и знаменитых. Некоторые не нашли до сих пор. Подробнее.
29 октября 1998 года США запустили в космос самого возрастного астронавта – Джона Гленна. Подробнее.
Церковный праздник 29 октября
29 октября чтят память преподобномученицы Анастасии Римлянки. Подробнее.
Народные приметы
Если на траве и деревьях иней – ожидайте потепления.
Если дождь пошел утром, то скоро закончится, а если вечером — продлится долго.
Если ветер южный, погода ухудшится надолго.
Что нельзя делать 29 октября
Нельзя оставлять детей без присмотра.
Нельзя спорить с близкими и вспоминать старые обиды.
Лучше не планировать в этот день важные дела, не совершать больших покупок и не вести дел с незнакомцами.
Новости по теме:
- Категории: Календарь, Мир, Общество, Политика, Происшествия, Украина, Харьков; Теги: история, свято, церковный праздник;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Сегодня 29 октября 2025: какой праздник и день в истории», то посмотрите больше в разделе Календарь на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 29 октября 2025 в 06:00;