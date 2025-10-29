Live
Сегодня 29 октября 2025: какой праздник и день в истории

29.10.2025
Оксана Горун
Сегодня 29 октября 2025: какой праздник и день в истории

29 октября – День военного финансиста ВСУ, а также День работников службы вневедомственной охраны МВД Украины. В этот день в 1998 году США запустили в космос старейшего астронавта – 77-летнего Джона Гленна. В 1964-м из музея в США похитили коллекцию драгоценных камней, в том числе «Звезду Индии». В 1941-м немцы захватили Чугуев. В 1923-м Турцию провозгласили республикой. В 1618-м казнили капера и фаворита английской королевы Елизаветы I Уолтера Рели.

Праздники и памятные даты 29 октября

29 октября в Украине – День военного финансиста Вооруженных сил Украины и День работников службы вневедомственной охраны МВД Украины.

29 октября в мире – Всемирный день борьбы с инсультом и День отшельника.

Также сегодня: Международный день псориаза и Международный день ухода и поддержки.

29 октября в истории

29 октября 1618 года казнили сэра Уолтера Рэли – одну из самых ярких персон времен правления английской королевы Елизаветы I. Подробнее.

29 октября 1923 года Турцию провозгласили республикой. Подробнее.

Ататюрк
Мустафа Кемаль Ататюрк — первый президент Турции, 1930-е годы. Автор фото неизвестен. Источник: https://mustafakemalim.com/wp-content/uploads/2020/05/Mustafa-Kemal-Atat%C3%BCrk-portresi-1932.jpg

29 октября 1941 года немецкие войска оккупировали Чугуев, а также Липцы и Старый Салтов. Подробнее.

29 октября 1964 года произошло дерзкое ограбление Американского музея естественной истории в Нью-Йорке. Оттуда украли коллекцию из 22 драгоценных камней, в том числе редких и знаменитых. Некоторые не нашли до сих пор. Подробнее.

29 октября 1998 года США запустили в космос самого возрастного астронавта – Джона Гленна. Подробнее.

Церковный праздник 29 октября

29 октября чтят память преподобномученицы Анастасии Римлянки. Подробнее.

Народные приметы

Если на траве и деревьях иней – ожидайте потепления.

Если дождь пошел утром, то скоро закончится, а если вечером — продлится долго.

Если ветер южный, погода ухудшится надолго.

Что нельзя делать 29 октября

Нельзя оставлять детей без присмотра.

Нельзя спорить с близкими и вспоминать старые обиды.

Лучше не планировать в этот день важные дела, не совершать больших покупок и не вести дел с незнакомцами.

Автор: Оксана Горун
