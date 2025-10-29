Сьогодні 29 жовтня 2025: яке свято та день в історії
29 жовтня – День військового фінансиста ЗСУ, а також День працівників служби позавідомчої охорони МВС України. У цей день у 1998 році США запустили в космос найстарішого астронавта – 77-річного Джона Гленна. У 1964-му з музею в США викрали колекцію дорогоцінного каміння, у тому числі “Зірку Індії”. У 1941-му німці захопили Чугуїв. У 1923-му Туреччину проголосили республікою. У 1618-му стратили капера та фаворита англійської королеви Єлизавети I Волтера Релі.
Свята та пам’ятні дати 29 жовтня
29 жовтня в Україні – День військового фінансиста Збройних сил України та День працівників служби позавідомчої охорони МВС України.
29 жовтня у світі – Всесвітній день боротьби з інсультом і День відлюдника.
Також сьогодні: Міжнародний день псоріазу та Міжнародний день догляду та підтримки.
29 жовтня в історії
29 жовтня 1618 року стратили сера Волтера Релі – одну з найяскравіших персон часів правління англійської королеви Єлизавети I. Докладніше.
29 жовтня 1923 року Туреччину проголосили республікою. Докладніше.
29 жовтня 1941 року німецькі війська окупували Чугуєв, а також Липці та Старий Салтів. Докладніше.
29 жовтня 1964 року сталося зухвале пограбування Американського музею природної історії в Нью-Йорку. Звідти викрали колекцію з 22 дорогоцінних каменів, у тому числі рідкісних і знаменитих. Деякі не знайшли досі. Докладніше.
29 жовтня 1998 року США запустили до космосу найстаршого астронавта – Джона Гленна. Докладніше.
Церковне свято 29 жовтня
29 жовтня вшановують пам’ять преподобномучениці Анастасії Римлянки. Докладніше.
Народні прикмети
Якщо на траві та деревах іній – очікуйте на потепління.
Якщо дощ пішов вранці, то швидко закінчиться, а якщо ввечері – триватиме довго.
Якщо вітер південний – погода погіршиться надовго.
Що не можна робити 29 жовтня
Не можна залишати дітей без нагляду.
Не можна сперечатися з близькими та згадувати старі образи.
Краще не планувати на цей день важливі справи, не здійснювати великих покупок і не вести справ із незнайомцями.
Категорії: Календар, Події, Політика, Світ, Суспільство, Україна, Харків; Теги: исторія, свято, церковне свято;
Дата публікації матеріалу: 29 Жовтня 2025 в 06:00;