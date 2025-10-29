Live
  • Ср 29.10.2025
  • Харків  +5°С
  • USD 42.08
  • EUR 48.98

Сьогодні 29 жовтня 2025: яке свято та день в історії

Календар 06:00   29.10.2025
Оксана Горун
Сьогодні 29 жовтня 2025: яке свято та день в історії

29 жовтня – День військового фінансиста ЗСУ, а також День працівників служби позавідомчої охорони МВС України. У цей день у 1998 році США запустили в космос найстарішого астронавта – 77-річного Джона Гленна. У 1964-му з музею в США викрали колекцію дорогоцінного каміння, у тому числі “Зірку Індії”. У 1941-му німці захопили Чугуїв. У 1923-му Туреччину проголосили республікою. У 1618-му стратили капера та фаворита англійської королеви Єлизавети I Волтера Релі.

Свята та пам’ятні дати 29 жовтня

29 жовтня в Україні – День військового фінансиста Збройних сил України та День працівників служби позавідомчої охорони МВС України.

29 жовтня у світі – Всесвітній день боротьби з інсультом і  День відлюдника.

Також сьогодні:  Міжнародний день псоріазу та Міжнародний день догляду та підтримки.

29 жовтня в історії

29 жовтня 1618 року стратили сера Волтера Релі – одну з найяскравіших персон часів правління англійської королеви Єлизавети I. Докладніше.

29 жовтня 1923 року Туреччину проголосили республікою. Докладніше.

Ататюрк
Мустафа Кемаль Ататюрк – перший президент Туреччини, 1930-ті роки. Автор фото невідомий. Джерело: https://mustafakemalim.com/wp-content/uploads/2020/05/Mustafa-Kemal-Atat%C3%BCrk-portresi-1932.jpg

29 жовтня 1941 року німецькі війська окупували Чугуєв, а також Липці та Старий Салтів. Докладніше.

29 жовтня 1964 року сталося зухвале пограбування Американського музею природної історії в Нью-Йорку. Звідти викрали колекцію з 22 дорогоцінних каменів, у тому числі рідкісних і знаменитих. Деякі не знайшли досі. Докладніше.

29 жовтня 1998 року США запустили до космосу найстаршого астронавта – Джона Гленна. Докладніше.

Церковне свято 29 жовтня

29 жовтня вшановують пам’ять преподобномучениці Анастасії Римлянки. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо на траві та деревах іній – очікуйте на потепління.

Якщо дощ пішов вранці, то швидко закінчиться, а якщо ввечері – триватиме довго.

Якщо вітер південний – погода погіршиться надовго.

Що не можна робити 29 жовтня

Не можна залишати дітей без нагляду.

Не можна сперечатися з близькими та згадувати старі образи.

Краще не планувати на цей день важливі справи, не здійснювати великих покупок і не вести справ із незнайомцями.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Стартував опалювальний, DeepState пише про успіхи РФ – підсумки 28 жовтня
Стартував опалювальний, DeepState пише про успіхи РФ – підсумки 28 жовтня
28.10.2025, 23:00
Як відключатимуть світло в Харкові та області 29 жовтня — графік
Як відключатимуть світло в Харкові та області 29 жовтня — графік
28.10.2025, 19:57
Яким буде листопад у Харкові та області – прогноз синоптиків
Яким буде листопад у Харкові та області – прогноз синоптиків
28.10.2025, 14:13
Опалювальний сезон на Харківщині можна починати – КМУ та Синєгубов (документ)
Опалювальний сезон на Харківщині можна починати – КМУ та Синєгубов (документ)
28.10.2025, 18:55
На заяви росіян про оточення Куп’янська відповіли в Об’єднаних силах 📹
На заяви росіян про оточення Куп’янська відповіли в Об’єднаних силах 📹
28.10.2025, 21:44
БпЛА атакували підприємство в Чугуєві на Харківщині: горів склад продукції
БпЛА атакували підприємство в Чугуєві на Харківщині: горів склад продукції
28.10.2025, 22:50

Новини за темою:

28.10.2025
Сьогодні 28 жовтня 2025: яке свято та день в історії
27.10.2025
Сьогодні 27 жовтня 2025: яке свято і день в історії
26.10.2025
Сьогодні 26 жовтня 2025: яке свято та день в історії
25.10.2025
Сьогодні 25 жовтня 2025: яке свято та день в історії
24.10.2025
Сьогодні 24 жовтня 2025: яке свято та день в історії


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Сьогодні 29 жовтня 2025: яке свято та день в історії», то перегляньте більше у розділі Календар на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 29 Жовтня 2025 в 06:00;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "29 жовтня – День військового фінансиста ЗСУ, а також День працівників служби позавідомчої охорони МВС України. У цей день у 1998 році США запустили в космос найстарішого астронавта".