Терехов и облэнерго обратились к харьковчанам из-за отсутствия электричества

Мэр Харькова Игорь Терехов пояснил: проблемы с электричеством — по всей стране. В Харьковоблэнерго призвали запастись терпением.

«Сегодня враг снова бил по нашей энергетике. По всей Украине. Ракеты и «Шахеды» летели по энергообъектам, чтобы света не было в наших домах. В Харькове ощутимый дефицит электроэнергии. Укрэнерго вынуждено вводить аварийные отключения. Из-за нехватки напряжения в определенных районах уже есть, а в других могут быть временные перебои с водоснабжением. Но коммунальные службы делают все, чтобы возобновлять подачу сразу, как только это возможно», — написал мэр Харькова Игорь Терехов утром 8 ноября.

Он отметил, что метро в Харькове работает в режиме укрытия, а наземный электротранспорт частично заменили автобусами. Также работает 101 «пункт незламності».

«Город держит ситуацию под контролем. Но проблема не только в Харькове. По всей стране – от Львова до Сум, от Одессы до Чернигова – энергетики ликвидируют последствия очередной волны российских ударов по нашей энергетике», — отметил Терехов.

В Харьковоблэнерго тем временем призвали жителей региона набраться выдержки и терпения.

«Уважаемые потребители! Враг в очередной раз прибег к террористической атаке на энергетическую систему Украины. Сейчас наблюдается сложная ситуация, но энергетики делают все возможное для восстановления последствий варварской атаки. Помним, что во время таких ситуаций крайне необходимо снизить электропотребление — отключить мощные электроприборы» – подчеркнули энергетики.

Также в мэрии призвали жителей Харькова временно не пользоваться лифтами — там, где свет есть, и подъемники работают.