Терехов та обленерго звернулися до харків’ян через відсутність електрики

Події 08:27   08.11.2025
Оксана Горун
Мер Харкова Ігор Терехов пояснив: проблеми з електрикою – по всій країні. У Харківобленерго закликали запастись терпінням.

Сьогодні ворог знову бив по нашій енергетиці. По всій Україні. Ракети й “шахеди” летіли по енергообʼєктах, аби світла не було у наших домівках. У Харкові — відчутний дефіцит електроенергії. Укренерго змушене вводити аварійні відключення. Через нестачу напруги в певних районах вже є, а в інших можуть бути тимчасові перебої з водопостачанням. Але комунальні служби роблять усе, щоб відновлювати подачу одразу, як тільки це можливо”, — написав мер Харкова Ігор Терехов вранці 8 листопада.

Він зазначив, що метро в Харкові працює в режимі укриття, а наземний електротранспорт частково замінили автобусами. Також працює 101 “пункт незламності”.

Місто тримає ситуацію під контролем. Але проблема не лише у Харкові. По всій країні — від Львова до Сум, від Одеси до Чернігова — енергетики ліквідовують наслідки чергової хвилі російських ударів по нашій енергетиці“, – зазначив Терехов.

У Харківобленерго тим часом закликали мешканців регіону набратися витримки та терпіння.

“Шановні споживачі! Ворог в черговий раз вдався до терористичної атаки на енергетичну систему України. Зараз спостерігається складна ситуація, але енергетики роблять все можливе для відновлення наслідків варварської атаки. Памʼятаємо, що під час таких ситуацій вкрай необхідно знизити електроспоживання – вимкнути потужні електроприлади” – наголосили енергетики.

Також у мерії закликали мешканців Харкова тимчасово не користуватися ліфтами – там, де світло є та підіймачі працюють.

Автор: Оксана Горун
