Ветерана, раненого при защите Харьковщины, отправили на реабилитацию в Латвию
На реабилитацию в Латвию 17 ноября отправился ветеран Геннадий Шейко, который защищал Харьковскую область и получил тяжелые ранения.
Защитник перенес тяжелую травму и получил вторую группу инвалидности пожизненно. Мужчине провели протезирование, однако пока он передвигается при помощи костылей. Также в ходе выполнения боевых задач ветеран получил баротравму, требующую длительного восстановления, пишет пресс-служба ХОВА.
Областная военная администрация организовала транспортировку военного из дома к месту отправления во Львов, откуда он отправится в Латвию. Все услуги для ветерана предоставляются бесплатно.
Замначальника ХОВА Вита Ковальская поблагодарила Министерство по делам ветеранов и АО «Укрзалізниця» за вклад в реализацию важных инициатив, направленных на восстановление защитников и защитниц. Одно из ключевых направлений поддержки ветеранов, подчеркнула она, — это качественная реабилитация.
Как ранее сообщала МГ «Объектив», штат специалистов по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц ветеранского пространства «Плечом к плечу» планируют расширить на три человека. Соответствующее решение приняли в ходе заседания XXXV сессии областного совета.
Новости по теме:
Дата публикации материала: 18 ноября 2025 в 18:38