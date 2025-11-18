Live

Ветерана, раненого при защите Харьковщины, отправили на реабилитацию в Латвию

Общество 18:38   18.11.2025
Елена Нагорная
Ветерана, раненого при защите Харьковщины, отправили на реабилитацию в Латвию Фото: ХОВА

На реабилитацию в Латвию 17 ноября отправился ветеран Геннадий Шейко, который защищал Харьковскую область и получил тяжелые ранения.

Защитник перенес тяжелую травму и получил вторую группу инвалидности пожизненно. Мужчине провели протезирование, однако пока он передвигается при помощи костылей. Также в ходе выполнения боевых задач ветеран получил баротравму, требующую длительного восстановления, пишет пресс-служба ХОВА.

Областная военная администрация организовала транспортировку военного из дома к месту отправления во Львов, откуда он отправится в Латвию. Все услуги для ветерана предоставляются бесплатно.

Замначальника ХОВА Вита Ковальская поблагодарила Министерство по делам ветеранов и АО «Укрзалізниця» за вклад в реализацию важных инициатив, направленных на восстановление защитников и защитниц. Одно из ключевых направлений поддержки ветеранов, подчеркнула она, — это качественная реабилитация.

Как ранее сообщала МГ «Объектив», штат специалистов по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц ветеранского пространства «Плечом к плечу» планируют расширить на три человека. Соответствующее решение приняли в ходе заседания XXXV сессии областного совета.

Читайте также: ХОВА продолжает системно поддерживать ветеранов области

Автор: Елена Нагорная
