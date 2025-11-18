Live

Ветерана, пораненого на Харківщині, відправили на реабілітацію до Латвії

Суспільство 18:38   18.11.2025
Олена Нагорна
Ветерана, пораненого на Харківщині, відправили на реабілітацію до Латвії Фото: ХОВА

На реабілітацію до Латвії 17 листопада вирушив ветеран Геннадій Шейко, який захищав Харківську область та отримав тяжкі поранення.

Захисник переніс тяжку травму та отримав другу групу інвалідності пожиттєво. Чоловіку провели протезування, проте поки що він пересувається за допомогою милиць. Також у ході виконання бойових завдань ветеран отримав баротравму, яка потребує тривалого відновлення, пише пресслужба ХОВА.

Обласна військова адміністрація організувала транспортування військового з дому до місця відправлення до Львова, звідки він вирушить до Латвії. Усі послуги для ветерана надаються безплатно.

Заступниця начальника ХОВА Віта Ковальська подякувала Міністерству у справах ветеранів та АТ «Укрзалізниця» за внесок у реалізацію важливих ініціатив, спрямованих на відновлення захисників та захисниць. Один із ключових напрямів підтримки ветеранів, наголосила вона, — це якісна реабілітація.

Як раніше повідомляла МГ “Об’єктив”, штат фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб ветеранського простору «Пліч-о-пліч» планують розширити на троє людей. Відповідне рішення ухвалили під час засідання XXXV сесії обласної ради.

Читайте також: ХОВА продовжує системно підтримувати ветеранів області

Автор: Олена Нагорна
